Buzdolabı Alarmı Neden Öter? Buzdolabı Alarm Veriyor ve Sürekli Ötüyor, Neden Olabilir?

Ekran panelinde kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle ortaya çıkan buzdolabı alarmı neden öter bilmek isteyenler bulunur. Buzdolabının içindeki yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta olması ve kapağın doğru düzgün kapatılmaması ötmesine neden olabilir. Bunun için yemeklerin soğumadan kaldırılmaması ve kapağın uzun süre açık bırakılmaması gerekir. Diğer nedenleri öğrenmek için buzdolabı alarm veriyor ve sürekli ötüyor neden olabilir iyi araştırılmalıdır.

Buzdolabı Alarmı Neden Öter?

Besinleri bozulmadan saklamayı sağlayan buzdolabı, genellikle yanlış kullanım veya arıza nedeniyle alarm verir. Böyle bir durumda bir şeylerin yolunda gitmediğini söylemek mümkündür. Bir buzdolabı düzgün şartlar altında çalıştığında bu tip bir uyarı vermesi imkansızdır. Alarmın nedeni, ciddi bir arıza olabileceği gibi bazen de bir kullanım hatasıdır. Bunu anlamak için ufak çaplı bir kontrol yeterlidir. Eğer sorun çözülebilir ise o zaman teknik servise başvurmaya gerek yoktur. Buzdolabı alarmının ötmesinin en sık görülen nedenleri ise şu şekilde listelenebilir:

1. Kapağın uzun bir süre açık kalması

2. Buzdolabı kapağını çevreleyen lastiklerin yırtılması veya kopması

3. Raflarda bozuk ve kokmuş yiyecek olması

4. Buzdolabının alabileceğinden daha fazla gıda ile doldurulması

5. Soğuk hava akışının önlenmesi

6. Motor fanının pervanesinin bozulması

7. Motorun havasız kalması ve aşırı ısınması

8. Derin dondurucu sensörünün ve sigortasının arızalanması

9. Buzdolabı ısıtıcı rezistansının arızalanması

10. Buzluğun soğutmasına rağmen alt kısmın soğutmaması

11. Buzdolabı anakartının arızalanması

Buzdolabı Alarmı Nasıl Kapatılır?

Meydana gelen ters bir durum anında ötmeye başlayan buzdolabı alarmını susturmak için bazı yollar vardır. Bunun için ilk olarak sorunun nedeni anlaşılmalıdır. Yukarıda sıralanan maddelerden herhangi biri sebebiyle alarm ötüyor ise o zaman derhal müdahale edilmeli ve problem çözülmelidir.

1. İlk olarak acil durum alarmı kapatılmalıdır.

2. Buzdolabı içinde aşırı sıcak veya bozulmuş yiyecekler varsa çıkarılmalıdır.

3. Fazla gıda ile doluysa içi biraz olsun boşaltılmalıdır.

4. Kapı açık bırakılmış ise hemen kapatılmalıdır.

5. Buzdolabı fanının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

6. Cihazın yere tam oturduğundan ve düzgün durduğundan emin olunmalıdır.

7. Kapak menteşelerinin hasarlı olup olmadığına bakılmalıdır.

8. Kapak contalarında kir birikmesi varsa temizlenmelidir ve eğer hasarlı ise değiştirilmelidir.

9. Buzdolabı soğutma dereceleri mevsime uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

10. Ortam sıcaklığının aşırı yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. (Bu, motorun daha fazla çalışmasına, ısınmasına, arızalanmasına ve alarmın ötmesine yol açar.)

11. Tüm bunlara rağmen alarm tekrarlıyor ise bir teknik uzman ile irtibata geçilmelidir.