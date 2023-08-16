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Giriş Tarihi: 16.8.2023 15:16 Son Güncelleme: 16.8.2023 15:16

Buzdolabı Enerji Sınıfları - Beyaz Eşya Enerji Sınıfları Nelerdir, Elektrik Tüketimi Ne Kadar Olur?

Buzdolabı enerji sınıfları kademe kademe değişen ve ona göre enerji tüketimi olan sınıflardır. Çevreye olumlu dönütün sağlanması için beyaz eşya tercihinde bu enerji sınıflarına dikkat etmek gerekmektedir. A sınıfı da dahil güncel hali ile toplamda 7 enerji sınıfı vardır. Her birinin elektrik tüketimi farklıdır. Beyaz eşya enerji sınıfları nelerdir, elektrik tüketimi ne kadar olur tüm beyaz eşyalara yönelik bir sorudur.

Buzdolabı Enerji Sınıfları - Beyaz Eşya Enerji Sınıfları Nelerdir, Elektrik Tüketimi Ne Kadar Olur?

Buzdolabı enerji sınıfları 7 farklı enerji etiketinden oluşur. Her bir enerji etiketinin simgelediği harf ve tükettiği enerji farklıdır. Hatta 7 enerji etiketinin renkleri de birbirine benzememektedir. Yeşilden kırmızıya doğru değişen bir renk kombinasyonu vardır. Yeşil olan A sınıfı çevre dostu olarak tanımlanır. Renkler kırmızıya doğru gittikçe elektrik tüketimi de artmaktadır. Beyaz eşya enerji sınıfları nelerdir, elektrik tüketimi ne kadar olur enerji sınıflarını ve etiketlerini anlatmaktadır.

Buzdolabı Enerji Sınıfları

Buzdolabı elektronik bir eşya olduğundan dolayı enerji sınıflarına ayrılmaktadır. Bir buzdolabı satın alınacağında üzerinde bazı simgelerin yapıştırılmış olduğunu görürüz. A sınıfı simgesi olan bir buzdolabında elde edilecek tasarruf oranı diğerlerinden çok daha fazladır. Hatta A sınıfı enerji sınıfı çevre dostu olarak tanımlanmaktadır. Diğer beyaz eşyalarda olduğu gibi buzdolabında da toplamda 7 enerji sınıfı vardır. Her bir sınıfın simgelediği harf ve renk farklıdır. Dolayısıyla tükettiği elektrik de farklıdır. Buzdolabı enerji sınıflarının güncel hali şu şekildedir:

  • A Enerji Sınıfı
  • B Enerji Sınıfı
  • C Enerji Sınıfı
  • D Enerji Sınıfı
  • E Enerji Sınıfı
  • F Enerji Sınıfı
  • G Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfları

Günümüzde enerji sınıfları beyaz eşyalardan ayrı düşünülmemektedir. Çünkü bu sınıflar beyaz eşyaların bir yılda tüketeceği elektrik ile ilgilidir. Burada enerji sınıfları ile birlikte devreye çevre dostu, tasarruf etme gibi konular girmektedir. Çünkü enerji sınıfları sadece tüketilen elektrik demek değildir. Aynı zamanda en üst sınıf olan A sınıfının çevreye duyarlılığı da demektir.

Enerji sınıfları yaklaşık 2 yıl önce güncellenmiştir ve son halini almıştır. Ayrıca enerji sınıfları yeşil renkten kırmızı renge doğru giden bir renk kombinasyonu vardır. Yemyeşil olan sınıfı A sınıfıdır. En çok enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu olan bir sınıftır. Sarı olan sınıf D sınıfıdır. D sınıfına sahip cihazlar enerji tüketimini arttırabilir. Kırmızı olan sınıf ise G sınıfıdır. G sınıfı da elektriğin aşırı derece tüketildiğini ifade etmektedir.

Beyaz Eşya Enerji Sınıfları Nelerdir?

Beyaz eşya enerji sınıfları 2021 itibari ile toplamda 7 tanedir. Her birinin ayrı bir elektrik tüketim oranı vardır. Bu oranlarda en iyisi olan, elektrik faturasının tasarruflu geleceği sınıf A sınıfıdır. Bunun dışında elektrik harcama oranı en yüksek olan ve elektrik faturasında hiçbir şekilde tasarruf sağlamayacak sınıf G sınıfıdır. Aralarda kalan B, C, D, E ve F enerji sınıfları da iyi ve kötü enerji sınıfları olarak tanımlanabilir. Beyaz enerji sınıfları şu şekildedir:

A elektrik sınıfı, B elektrik sınıfı, C elektrik sınıfı, D elektrik sınıfı, E elektrik sınıfı, F elektrik sınıfı ve G elektrik sınıfıdır.

Enerji Sınıfları Elektrik Tüketimi Ne Kadar Olur?

Enerji sınıfları birbirinden farklı elektrik tüketimine sahip oldukları için ayrıştırılmışlardır. Enerji sınıflarının elektrik tüketimi şu şekildedir:

  • A enerji sınıfının enerji verimlilik endeks değeri 41'dir ya da 41'in altındadır.
  • B enerji sınıfının enerji verimlilik endeks değeri 51 – 41 arasındadır.
  • C enerji sınıfının enerji verimlilik endeks değeri 64'tür.
  • D enerji sınıfının enerji verimlilik endeks değeri 80'dir ya da 80'in altındadır.
  • E enerji sınıfının enerji verimlilik endeks değeri 100'dür ya da 100'ün altındadır.
  • F enerji sınıfının enerji verimlilik endeks değeri 125'e kadar çıkabilir.
  • G enerji sınıfının enerji verimlilik endeks değeri 125'in üstündedir.

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Buzdolabı Enerji Sınıfları - Beyaz Eşya Enerji Sınıfları Nelerdir, Elektrik Tüketimi Ne Kadar Olur?
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