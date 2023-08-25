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Giriş Tarihi: 25.8.2023 15:26 Son Güncelleme: 25.8.2023 15:26

Buzdolabı Kapağı Neden Kapanmaz? Buzdolabı Kapak Lastiği Tutmuyor, Ne Yapmalıyım?

Gün içerisinde yaygın olarak kullanılan beyaz eşyalardan biri şüphesiz ki buzdolaplarıdır. Çok sık kullanılmasından kaynaklı bazı bölümlerinde problemler oluşabilmektedir. Özellikle kapağı birçok defa açılıp kapandığı için zaman içerisinde kapak kısmında deforme olabilmektedir. Bu sorunla karşılaşan pek çok kullanıcı tarafından, buzdolabı kapağı neden kapanmaz ve kapak lastiği tutmuyor, ne yapmalıyım gibi sorular gündeme getirilmektedir.

Buzdolabı Kapağı Neden Kapanmaz? Buzdolabı Kapak Lastiği Tutmuyor, Ne Yapmalıyım?

Buzdolabı, yiyecek ve içeceklerin ilk günkü tazeliğini korumak için kullanılan en önemli beyaz eşyadır. Buzdolabının kapak yerinde bazı durumlarda problemler meydana gelmektedir. Bu problemlerden biri lastik kısmının tutmamasıdır. Kapak lastiği tutmaması karşısında ne yapacaklarını bilemeyen kullanıcılar için buzdolabı kapağı neden kapanmaz ve kapak lastiği tutmuyor, ne yapmayalım sorularının cevaplanması önemlidir.

Buzdolabı Kapağı Neden Kapanmaz?

Hemen hemen çoğu gıdanın uzun vadede tüketilmesinde etkili olan ve tazeliğini korumaya yarayan beyaz eşya, buzdolabı olarak bilinmektedir. Buzdolabının doğru bir şekilde kullanılması beklenen verimin alınması için önemlidir. Fakat bu beyaz eşya gün içerisinde en sık kullanılan eşyalardan biri olduğu için kapağı çok fazla açılıp kapanmaktadır.

Bu durum zaman içerisinde kapak kısmında bulunan lastiklerin bozulmasına sebep olmaktadır. Lastikler bozulmadığında ve deforme olduğunda kapak tam olarak kapanmamaktadır. Dolap içerisine yerleştirilen yiyeceklerin, içeceklerin, sebze ya da meyvelerin düzgün bir biçimde konulmaması da kapağın açık kalmasında önemli bir etkendir. Bu durum aynı zamanda gıdaların çok çabuk bozulmasına yol açmaktadır. Kapağın takılan yerlerinden çıkması veya kapak düşmesi de tam anlamıyla kapanmamasına neden olabilmektedir.

Buzdolabı Kapak Lastiği Tutmuyor Ne Yapmalıyım?

Buzdolabı kullanırken hem temizliğine hem de düzenli bakımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Buzdolabı bir makine olduğu için belli bir zaman sonra sorun çıkarabilir. Bu sorunlardan en yaygını ise buzdolabı kapak lastiğinin eskimesi ve sertleşmesidir. Lastik kısmında bozulmalar meydana geldiğinde kapak eskisi gibi tutunamaz ve açık kalır. Bu durum içerisinde bulunan besinlerin kısa süre içerisinde bozulmasına ve dolayısıyla yenilememesine ve içilememesine neden olur. Kapak lastiğinin tekrar tutunabilmesi için evde yapılabilecek bazı çözümler mevcuttur. Bu çözümler şu şekildedir:

  • Kapak lastiklerinde zaman içerisinde kir, toz birikebilir. Bu lastiklerin nemli bir bez yardımıyla silinmesi sorunu ortadan kaldırabilir.
  • Kapak lastiklerinde sertleşme durumu söz konusu olabilir. Bu durum varsa lastik aralarına sıcak su dökülür ve lastiklerin yumuşaması sağlanır.
  • Kapakların ve lastiklerin düzenli aralıklarla temizlenmesi çok önemlidir. Bu çözümlere rağmen kapılar hala kapanmıyorsa yetkili bir servisle iletişime geçilmesi önerilmektedir.

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Buzdolabı Kapağı Neden Kapanmaz? Buzdolabı Kapak Lastiği Tutmuyor, Ne Yapmalıyım?
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