Buzdolabı Kokusu Nasıl Giderilir? Buzdolabı Kokusunu Ne Alır, Ne Geçirir?

Buzdolabının kapağı açıldığında koku gelmesinin nedenleri birden fazla olabilir. Bu nedenle, "Dolap kokusu neden olur?" sorusunun cevabı birden fazla olabilir. Örneğin, ağzı açık kaplarda kalan besinler veya çürümüş meyve ve sebzeler kötü kokulara sebep olabilir. Buzdolabından kötü koku alanlar, bu kokuya bir an önce son vermek ister ve "Buzdolabı kokusunu ne alır, dolap kokusu neden olur?" gibi sorulara yanıt aramaya başlarlar.

Buzdolabı Kokusu Nasıl Giderilir?

Buzdolabından gelen kötü kokuların birden fazla nedeni olduğu gibi bu kötü kokuları gidermenin de birden fazla yolu vardır. Evde kullandığımız eşyalar ve gıdalar yardımıyla bu kötü kokuları giderebilirsiniz. Sizler için aşağıda buzdolabından gelen kötü kokuyu gidermenin yollarını derledik.

Geniş bir tabağa karbonat tozunu döktükten sonra bu tabağı birkaç gün boyunca buzdolabında tutun. Birkaç gün sonra kötü kokunun buzdolabından gittiğini fark edeceksiniz.

Buzdolabının her rafına bir tabak içerisine koyulmuş iki kaşık Türk kahvesi bırakılırsa buzdolabındaki koku birkaç gün sonra gitmiş olacaktır. Türk kahvesinden hariç olarak kahve çekirdekleri de dolaba bırakıldığında dolaptaki kötü kokunun çıkmış olacağı gözlemlenir.

Buzdolabının bir rafına buruşmuş gazete bırakmak buzdolabındaki kötü kokuyu giderir.

Elma sirkesi: bir bardak içerisinde elma sirkesi ve suyu karıştırıp buzdolabına yerleştirin. Bu karışım hem zararlı bakterileri yok edecek hem de buzdolabınızdaki kötü kokuyu giderecek.

Süt: buzdolabının içerisinde ağzı açık bir bardak içerisinde bir miktar süt bulundurmak buzdolabındaki kötü kokuyu giderir.

Karbonat: buzdolabının içerisini karbonat ve su karışımı kullanarak bir bez yardımıyla sildiğinizde içerideki kötü koku çıkmış olacaktır.

Buzdolabı Kokusunu Ne Alır, Ne Geçirir?

Buzdolabındaki kötü kokular oldukça rahatsız edici boyuta ulaşabilir. Bu yüzden, hızlı bir şekilde kötü kokunun kaynağını belirlemek ve önlemek çok önemlidir. Daha sonra kokuyu tamamen gidermek için birçok yöntem uygulayabilirsiniz. Oldukça pratik yöntemlerle ve evde bulunabilen, ulaşılması kolay malzemelerle kötü koku hızlı bir şekilde giderilebilir. Buzdolabının raflarına koyulan karbonat, vanilya, pirinç, yulaf ezmesi, limon dilimleri ve demlenmiş çay ürünleri gıdalarından her biri kokuyu emer ve kendi içine hapseder. Böylelikle, bu gıdalardan herhangi birini buzdolabınıza yerleştirdikten sonra, birkaç gün sonra kötü kokunun buzdolabınızdan çıktığını görebilirsiniz.