Buzdolabı Ne Kadar Elektrik Harcar? Buzdolabı 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Buzdolabı ne kadar yakar sorusu, buzdolabının üretim teknolojisi ve büyüklüğü ile ilgili bir durumdur. Büyük hacimdeki buzdolaplarının elektrik sarfiyatı da doğal olarak daha yüksek olabilir. Beyaz eşya mağazalarında, buzdolabının ne kadar harcadığı ile ilgili bilgiler ürünlerin üzerinde yazmaktadır. Bu tüketimin aylık elektrik faturasına yansıması da hesaplanabilir. Buzdolabı elektrik tüketimi ile ilgili her geçen gün yeni çalışmalar yapılmaktadır.

Buzdolabı Ne Kadar Yakar?

Buzdolapları, hemen her evde yer alan ve yiyecekleri soğutma işlevi gören beyaz eşyalardır. Buzdolabının ne kadar elektrik tükettiği, üretim aşamasında kullanılan teknoloji ile doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca buzdolabının hacmi de elektrik tüketimini doğrudan etkileyen hususlar arasındadır.

Normal bir buzdolabı, iç sıcaklığı düşük tutmak için günlük ortalama 8-10 saat çalışır. Bu süre içerisinde buzdolabının tükettiği elektrik miktarı 1-2 kWh tüketime tekabül eder. Söz konusu tüketimin elektrik faturasına yansıması ile ilgili güncel elektrik tüketim bedelinin bilinmesi gerekir. 2023 yılında mesken aboneleri için belirlenen 1 kWh tüketim bedeli 240 kWh tüketime kadar 1,48 TL'dir. Bu tüketim bedelinin üzeri için ise 2,22 TL'dir.

Buzdolabı 1 Ayda Kaç TL Yakar?

Her marka ve buzdolabı modelinin aylık elektrik tüketim bedeli farklıdır. Yukarıda belirttiğimiz tüketim bedelleri dikkate alındığında normal bir buzdolabının aylık elektrik tüketim bedeli 45-90 TL arasında olacaktır. Tabi bu fiyat 2023 yılı için belirlenen ortalama fiyatlardır. Elektrik tüketim bedellerinde yapılan güncellemeler dikkate alınmalıdır.