Buzdolabı Neden Isınır? Buzdolabı Motoru Neden Isınır, Arkasının Isınması Normal Mi?

Isı artışı hemen her buzdolabında görülen bir durumdur ve insanlar endişelendiğinden dolayı buzdolabı neden ısınır diye araştırır. Motor, buzdolabının dış tarafına yakın bir yerde bulunduğundan dolayı ısı kapaklara ve yanlara direkt olarak yansır. Bazı buzdolaplarında bununla ilgili uyarı bile bulunur. Fakat insanlar yine de ısı artışının bir arızanın belirtisi olduğunu düşünür ve buzdolabı motoru neden ısınır, arkasının ısınması normal diye araştırır.

Buzdolabı Neden Isınır?

Gıdaların bozulmadan muhafaza edilmesini sağladığından dolayı buzdolabı oldukça önemli bir elektronik eşyadır. Bazı durumlarda aşırı ısınabilir ve bu durum kullanıcıları korkutabilir. Ancak sıcaklık artışı yaşandığı için bir buzdolabının arızalandığını söylemek mümkün değildir. Yeni olmasına rağmen şaşırtıcı bir biçimde aşırı derecede ısınabilir. Zaten bu durum daha çok yeni buzdolaplarında görülür. Bunun esas nedeni ise çalıştırma koşulları, havalandırma problemi ve hatta aşırı yük binmesidir. Hafif bir sıcaklık genel olarak normal kabul edilir, ancak dikkat çekici bir ısı artışı söz konusu ise o zaman bir problemden söz edilebilir. Buzdolabındaki soğutma devresinin soğuk hava üretmesi için kompresör (motor), ısı yayar ve bu daha sonra yanlara, arkaya ve üste yayılır. Kapı ısıtıcısındaki sıcaklık artışı ise derzleri yoğuşmadan korumayı sağlar ve bir arızanın habercisi değildir. Fakat devamlı yüksek bir sıcaklık söz konusu ise o zaman yetkili servis ile iletişime geçmek faydalı olabilir.

Buzdolabı Motoru Neden Isınır?

Buzdolabının soğutma devresinin çok iyi çalışması, arka taraftaki kompresörün performansına bağlıdır. Böyle bir durumda ise sıcaklık artışı sorunu olabilir. Çünkü buzdolabı motorunun, soğuk havayı koruması için normalden daha fazla enerji üretmesi gerekir. Bu yüzden elektrik tüketimi de artar. Kompresörün aşırı ısınmasına neden olan diğer faktörler ise şu şekilde listelenebilir: