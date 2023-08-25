Buzdolabı Neden Ses Çıkarır? Buzdolabı Çalışırken Neden Çok Ses Yapar, Motor Sesi Gelmesi Normal Mi?

Özellikle geceleri dikkat çekici bir hale geldiğinden dolayı buzdolabı neden ses çıkarır diye düşünenler bulunur. Buzdolabında zamana ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak birtakım problem gelişir. Bunlar, garip sesler ile kendini belli eder. Eğer gittikçe artıyor ise buzdolabının teknik servis tarafından kontrol edilmesinde fayda vardır. Erken müdahale için buzdolabı çalışırken neden çok ses yapar ve motor sesi gelmesi normal mi bilinmesi gerekir.

Buzdolabı Neden Ses Çıkarır?

Şırıltı, fokurtu, çatırtı ve vınlama gibi birtakım garip sesin duyulması, akıllara buzdolabında bir sorunun olduğunu getirebilir. Hafif sesler çoğu kez pek ciddiye alınmaz iken gürültü artmaya başladıkça endişe edilir. Gündüz pek fark edilmese bile geceleri bu sesler oldukça rahatsız edici olabilir. Buzdolabından ses gelmesinin bazı sebepleri bulunur. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir:

1. Buzdolabına alabileceğinden daha fazla gıda konulması

2. Kapağının sık açılıp kapatılması ve açık unutulması

3. Kondenser fanı ve kompresörde arıza meydana gelmesi

4. İç fanın arızalanması

5. Buzdolabının zemine tam olarak oturmaması

6. Buzdolabı boruları içerisindeki soğutucu gazın sesi

Buzdolabı Sesi Nasıl Azaltılır?

Genel olarak her buzdolabı, bazı koşullar nedeniyle tuhaf sesler çıkarabilir. Tamamen çözüm bulmak veya biraz olsun azaltabilmek için sorunun kaynağını bulmak şarttır. Bunun için buzdolabı baştan aşağı incelenmelidir. Sorun kullanımdan kaynaklanıyor ise bu hususa dikkat edilmelidir.

1. Kapak devamlı açılıp kapatılmamalı ve uzun süre açık bırakılmamalıdır.

2. Kapasitesi zorlanmamalı ve aşırı yük bindirilmemelidir. Raflara alabileceklerinden daha fazla gıda, tencere, kap vb. konulmamalıdır.

3. Buzdolabının yere tam oturduğundan emin olunmalıdır. Eğer bir yamukluk bulunuyor ise düzeltilmelidir.

4. Sesler soğutucu gazdan kaynaklanıyor ise endişe edilmesine gerek yoktur. Çünkü bu son derece olağan bir durumdur ve hemen her buzdolabında görülür.

5. Öte yandan, ses ciddi boyutlara ulaşmış ve gürültülü bir hal almış ise kondenser fanında ve kompresörde bir arıza olması mümkündür. Bunun için yapılabilecek tek şey, yetkili servisi aramak ve buzdolabının kontrol edilmesi için teknik ekip elemanları istemektir. Duruma göre arıza giderilir veya parçaların değişimi yapılır.