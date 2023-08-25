Buzdolabı Neden Su Akıtır? Buzdolabı İçine Su Akıtıyor, Neden Olabilir?

Buzdolabı neden su akıtır anlamak için karlanma olup olmadığı ve yemeklerin sıcak konulup konulmadığı kontrol edilmelidir. Bunlar, buzdolabının ömrünü kısaltan faktörlerdir. Karlanmanın esas nedeni ise yiyeceklerin yanlış yerleştirilmesidir. Soğuk hava eşit dağılmadığı için arkada karlanma meydana gelir. Bu da buzdolabından su akmasına neden olur. Sorunun doğru tespit edilebilmesi için buzdolabı içine su akıtıyor neden olabilir iyi anlaşılmalıdır.

Buzdolabı Neden Su Akıtır?

Mutfaklarda en sık rastlanan sorunlardan biri, buzdolabının su akıtmasıdır. Bunun sebebi, teknik bir arıza veya yanlış kullanım olabilir. En sık yapılan hatalar arasında ise şunlar bulunur:

1. Buharı tüten sıcak yemeklerin soğuması beklenilmeden buzdolabına konulması, terlemeye ve su akmasına neden olur. Bundan dolayı, yemekler soğumadan asla buzdolabına kaldırılmamalıdır.

2. Karlanma ve buzlanma da buna zemin hazırlayan etkenlerdir. Tencerelerin, kapların ve diğerlerinin buzdolabı raflarına yanlış bir şekilde dizilmemesi gerekir. Aralarda boşluk bırakılması, soğuk hava dalgasının eşit bir biçimde her yere yayılması açısından önemlidir. Aksi takdirde, buzdolabının arka yüzeyinde karlanma ve buzlanma meydana gelir. Daha sonra bunlar eriyerek su akmasına sebep olur.

3. Buzdolabı kapağının uzun süre açık kalması da buzlanmanın ve dolayısıyla su akmasının bir diğer nedenidir. Bu yüzden, açıp kapatırken dikkatli olunması gerekir.

4. Hava menfezinin de kontrol edilmesinde fayda vardır. Buradaki bir problem, hava akışına engel olabileceği için buzlanmaya ve sulanmaya yol açabilir.

5. Buzdolabının karlanmaması için derecelerinin mevsim şartlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır.

6. Tüm bunlara rağmen buzlanma, karlanma ve su akıtma devam ediyor ise buzdolabı mutlaka bir yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir.

Karlanan Buzdolabı Nasıl Temizlenir?

Karlanmayı ve buzlanmayı eritmek için ilk olarak, buzdolabının fişi çekilmeli ve içindekiler boşaltılmalıdır. Gıdaların bozulmaması için soğuk bir ortamda muhafaza edilmeleri tavsiye edilir. Buzlar tamamen eriyinceye kadar çalıştırılmamalı ve süreyi kısaltmak için kesici aletlerle buzlar parçalanmamalıdır. Ardından eriyen sular temizlenmeli ve iyice kurulanmalıdır. Son olarak, buzdolabının fişi takılmalı ve içi boş bir şekilde 12 saat boyunca bu şekilde çalıştırılmalıdır. Yiyecekleri doldurmadan önce de mevsime uygun derecelere ayarlanmalıdır.