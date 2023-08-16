Buzdolabı Neyle Silinir? Yeni Alınan Buzdolabı İçi Ne İle Temizlenir?

Yiyeceklerin tazeliğini kaybetmemesi için buzdolabında muhafaza ederiz. Bu tazeliğin uzun süre dayanmasını sağlamak için ise hijyen koşullarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Temizlenmeyen buzdolabının içinde koku oluşabilir hatta önlenmezse küf lekeleri görülmeye başlayabilir. Uygun temizlik gereçleri ve malzemeleri ile kullanılmakta olan ve yeni alınan buzdolabının temizlenmesi gerekir. Bütün bunlar dikkate alındığında "buzdolabı neyle silinir veya buzdolabı içi neyle temizlenir?" sorularının cevapları önem kazanır.

Buzdolabı Neyle Silinir?

Buzdolabının temizliği, neyle ve nasıl silinmesi gerektiği buzdolabının modeline ve parçalarının kullanımına göre değişebilir. Örneğin, raf ve tel gibi çıkarılabilir parçaları çıkarıp suyla yıkamak ve durulamak mümkündür. Ayni şekilde dışarı çıkarılıp yıkanabilen parçalar deterjan gibi solüsyonlarla yıkanabilir hatta üzerinde cam olan parçalar için cam temizleyici solüsyon kullanılabilir. Dışarı çıkarılabilen parçalarda durum bu şekilde olsa da buzdolabının iç yüzeyinde kesinlikle kimyasal maddeler kullanılmamalı, sadece doğal içerikli temizleyiciler ile temizlenmelidir. Örneğin, buzdolabının içinin temizliği için karbonat, sirke su karışımı yapılabilir. 2 yemek kaşığı karbonat ile 4 yemek kaşığı sirke bir kova suyun içine aktarılır ve sünger yardımıyla buzdolabının tüm iç yüzeyleri silinebilir. Doğal içerikli karbonat, sirke ve su karışımının yanı sıra kullanılan sünger ve bezin de pürüzsüz olması gerekir.

Yeni Alınan Buzdolabı İçi Ne İle Temizlenir?

Buzdolabının arkasındaki güç kaynağı olan motor ile çalıştığından taşıma esnasında motordaki yağ, gaz borularına dolar. Eğer yeni alınmış buzdolabının içinde dolaşan bu yağ, buzdolabı kullanılmadan önce dolabın iç yüzeylerinden arındırılmazsa yiyecekler üzerinden sağlığa zarar verir. Yeni alınan buzdolabı temizlenmeden önce 6-24 saat arası dinlendirilmelidir. Daha sonra buzdolabının içinden çıkarılabilen raflar çıkarılır ve temizliğe başlanır. Yeni alınan buzdolabının iç yüzeyleri kesinlikle kimyasal madde kullanılarak silinmemelidir.

Temizlik işlemi için doğal içerikli karbonat ve bir kova su karıştırılarak iç yüzeyler silinir. Daha sonra saf su ile iç yüzeyler tekrar silinerek kurumaya bırakılır. Hem kuruma işlemini hızlandırmak hem de buzdolabının içindeki kokunun çıkmasını sağlamak için buzdolabının kapakları hafif aralık bırakılabilir. Buzdolabının silinen yüzeyleri tam olarak kuruduktan sonra ise içerisine gıdalarınızı yerleştirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.