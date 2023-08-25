Buzdolabının Alt Kısmı Neden Buz Tutar? Buzdolabının Arkası ve İçi Neden Buzlanma Yapar?

Buzdolabının alt kısmında birçok sebze ya da meyve saklamak mümkündür. Bu kısma bir şeyler yerleştirilirken genel olarak yapılan bir hata vardır. Bu hata buzdolabının arkasına yerleştirilen şeyleri çok fazla dibe itmektir. Yani buzdolabının arkasında boşluk bırakmamaktır. Bu hata birçok problemi doğurabilir. Bu problemlerden biri kesinlikle buzlanmadır. Buzdolabının alt kısmı neden buz tutar, arkası ve içi neden buzlanma yapar nedenleri ve çözümü üzerinde durulacaktır.

Buzdolabının Alt Kısmı Neden Buz Tutar?

Yaz kış demeden buzdolabında birçok malzeme saklanır. Hatta bazen yaz aylarında havalar çok sıcak olduğunda kuru bakliyatlar bile buzdolabında saklanmaktadır. Herhangi bir şeyi buzdolabına yerleştirirken dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Eğer dikkat edilmez ise buzdolabında bazı problemler yaşanabilir. En sık yaşanan problemlerden biri de kesinlikle buzdolabının alt kısmının buz tutmasıdır.

Buzdolabının Arkası Neden Buzlanma Yapar?

Buzdolabının arkası buzlandığında tek bir nedene odaklanmak olmaz. Birkaç nedenden dolayı buzdolabının arkası buzlanabilir. Bazen buzdolabına bir şeyler yerleştirirken malzemeyi dibe doğru iteriz. Buzdolabının arka kısmı ve malzeme arasında mesafe kalmaz. Bu gibi durumlarda buzdolabının arkasında buzlanma yaşanabilir.

Buzdolabına bir şey koymak istiyorsak ve bu koymak istediğimiz şey çok sıcak ise ilk başta soğumasını beklemeliyiz. Çünkü sıcak bir şeyi soğumadan direkt buzdolabına koymak buzlanmaya neden olabilir.

Buzdolabının İçi Neden Buzlanma Yapar?

Her buzdolabının aldığı malzeme oranı farklıdır. Bazı buzdolapları küçüktür ve çok malzeme koyulmaz. Bazıları da büyüktür ve dilediğince malzeme konulabilir. Önemli olan kapasitenin dışına çıkmamaktadır. Kapasitenin dışına çıkılırsa buzdolabının içi buzlanabilir.

Buzdolaplarının kapağında vakumlu bir lastik vardır ve buzdolabının hava almamasını sağlar. Olası bir durumda o lastikte bir gevşeme yaşanırsa ve buzdolabının içine hava alırsa buzlanma yaşanabilir.