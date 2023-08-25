Haberler Yaşam Haberleri Buzdolabının Altından Neden Su Gelir? Buzdolabının Altından Su Gelmesi Neden Olur ve Nasıl Çözülür?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 15:17 Son Güncelleme: 25.8.2023 15:18

Buzdolabının Altından Neden Su Gelir? Buzdolabının Altından Su Gelmesi Neden Olur ve Nasıl Çözülür?

Buzdolabı beyaz eşyalar arasında olmazsa olmaz temel eşyalardan biridir. Buzdolabıyla ilgili bazı zamanlarda altından su sızdırması gibi birtakım sorunlar meydana gelebilir. Bu problem yalnızca eski buzdolaplarında değil, yeni alınmış buzdolaplarında da olabilir. Su akıtma sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, buzdolabının altından neden su gelir, su gelmesi neden olur ve nasıl çözülür gibi konular üzerine yoğunlaşır.

Buzdolabının Altından Neden Su Gelir? Buzdolabının Altından Su Gelmesi Neden Olur ve Nasıl Çözülür?

Buzdolabı, gıdaların uzun tüketim süresine sahip olması için kullanılan ve güçlü bir soğutma sistemine sahip olan bir makine olarak bilinir. Bu makinenin bozulması içerisinde yer alan gıdaların da çabuk bozulmasına neden olur. Buzdolaplarında en çok altından su akıtma problemi yaşanır. Bu problemle karşılaşan kullanıcılar için buzdolabının altından neden su gelir, su gelmesi neden olur ve nasıl çözülür gibi soruların yanıtlanması önemlidir.

Buzdolabının Altından Neden Su Gelir?

Buzdolabında birçok farklı arıza meydana gelmektedir. Bu arızalardan biri altından su sızdırması olarak bilinmektedir. Bu problemin yaşanmasında pek çok farklı etken rol oynamaktadır. Bunlardan ilki çoğunlukla kullanıcı hatasından kaynaklıdır. Kullanıcılar buzdolabını yanlış kullandığında ister istemez bu tür sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Buzdolabının altından su kaçırmasının en yaygın nedenlerinden biri nemin dışarı atılmasını sağlayan kısmın düzgün bir şekilde çalışmamasıdır. Bu kısım genellikle meyve ve sebze yerleştirilen bölümde bulunmaktadır. Bu kısımda çeşitli nedenlerden ötürü tıkanma meydana geldiğinde altından su sızdırabilmektedir. Bu durum dışında kapakların tam olarak kapatılmaması, yiyeceklerin tam soğumadan içerisine konulması gibi durumlarda su akıtması nedenleri arasında sayılabilir.

Buzdolabının Altından Su Gelmesi Neden Olur ve Nasıl Çözülür?

Buzdolaplarında kişilerin yanlış kullanımıyla birlikte çeşitli nedenlerden ötürü birtakım problemler meydana gelmektedir. En sık karşılaşılan problem ise makinenin altından su kaçırmasıdır. Aşırı sıcak olan yemeklerin ya da aşırı soğuk olan besinlerin dolap içerisine doğrudan yerleştirilmesi ters etki yaparak su akıtma problemine sebebiyet verebilmektedir. Bu sorunu çözmek için bazı tedbirlerin alınması önemlidir. Su akıtma probleminin giderilmesi ve tekrar yaşanmaması için alınabilecek tedbirler ise genel olarak şu şekildedir:

  • Buzdolabının kapaklarının tam olarak kapatılması
  • Soğuk ve sıcak olan gıdaların oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletilmesi ve sonrasında dolap içerisine konulması
  • Makinenin soğutma ayarlarının doğru bir şekilde ayarlanması
  • Buzdolabının yerinin çok sık değiştirilmemesi
  • Tahliye borusunun ve filtrelerin tıkanmasının önlenmesi
  • Belirli periyotlarda yetkili servis tarafından kontrol edilmesi

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Önce Prigojin’in ölüsünü bir görelim
Savunma Sanayii Başkanı Görgün 'Siper' için tarih verdi
Sürpriz yaptı
Golleri sadece Twente’ye atmadı
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
SON DAKİKA! Putin Prigojin için ilk kez konuştu: Ciddi hataları vardı...
Sahanın yıldızı Szymanski!
ARKADAŞINA GÖNDER
Buzdolabının Altından Neden Su Gelir? Buzdolabının Altından Su Gelmesi Neden Olur ve Nasıl Çözülür?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA