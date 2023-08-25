Haberler Yaşam Haberleri Buzdolabının Arkasındaki Su Kabı Ne İşe Yarar? Buzdolabı Su Haznesi Nasıl Temizlenir?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 14:43 Son Güncelleme: 25.8.2023 14:43

Buzdolabının Arkasındaki Su Kabı Ne İşe Yarar? Buzdolabı Su Haznesi Nasıl Temizlenir?

Buzdolabının motoruyla bağlantılı olan su haznesinin ne işe yaradığı ve nasıl temizlendiği pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu parçanın doğru bir şekilde yerinden çıkarılması ise önem arz eder. Çünkü bu su haznesinin motorun verimini direkt olarak etkileyen unsurlardan olduğu bilinir. Buzdolabının arkasındaki su kabı ne işe yarar, nasıl temizlenir sorularına detaylı olarak yanıt verildiğinde ise bu haznenin çalışma prensibine dair yeterli bilgi edinilecektir.

Buzdolabının Arkasındaki Su Kabı Ne İşe Yarar? Buzdolabı Su Haznesi Nasıl Temizlenir?

Bir buzdolabının verimli bir şekilde çalışması için motorun fazla ısınmaması oldukça önemlidir. Bu konuyla bağlantılı olan buzdolabı su haznesi adlı parça da motorun çalışma performansını etkiler. Dolayısıyla bu parçanın nasıl çalıştığı, hasar gördüğünde ne gibi sorunlara yol açtığı ve hangi adımlarla çıkarılabildiği açıklanmalıdır. Bu bağlamda yanıt verilmesi gereken önemli sorular ise buzdolabının arkasındaki su kabı ne işe yarar, nasıl temizlenir şeklindedir.

Buzdolabının Arkasındaki Su Kabı Ne İşe Yarar?

Buzdolabının arka kısmında yer alan haznenin motor üstü su kabı olarak adlandırıldığı bilinir. Çünkü söz edilen su kabının buzdolabının motoruyla bağlantılı olduğu ve bu parçanın verimli bir şekilde çalışmasını sağladığı söylenebilir. Buzdolabının motorunun hemen üst kısmında bulunan bu su haznesi motorun sıcaklığını düşürmeye yarar. Yani bu su kabının buharlaştırma haznesi olarak adlandırılması da mümkündür. Ürünün su haznesinden motorun üstüne damlayan su buharlaşarak ısıyı emme görevi görür. Böylelikle buzdolabının motoru serin kalırken uzun süre boyunca daha verimli bir şekilde çalışabilir.

Buzdolabı Su Haznesi Nasıl Temizlenir?

Bir buzdolabının motor adı verilen parçasının üst kısmında konumlanan su haznesinin nasıl çıkarılabildiği sıklıkla sorgulanır. Bu araştırmanın temel nedenleri ise bahsedilen su haznesinin çatlaması veya temizlenme zamanının gelmesidir. Özellikle çatlayan veya kırılan bir motor üstü su kabının sızıntıya yol açabildiği bilinir. Buna ek olarak buzdolabının koku yapmasından şikayetçi olan kişiler de ürünün motor üstü su haznesini kontrol edebilir. Bu parçayı temizlemek veya kontrol etmek isteyen kişilerin takip etmeleri gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir:

  1. İlk olarak ürünün elektrik bağlantısının kesilmesi gerekir.
  2. Buzdolabının elektrik bağlantısı kesildikten sonra motorun yeterince soğuması durumunda üst kısımda yer alan hazne çıkarılabilir.
  3. Motor üstü su kabı çıkarılırken sağa veya sola doğru çekilerek zorlanmamalıdır.
  4. Bu buharlaştırma haznesine hasar verilmemesi amacıyla yan kısmında yer alan borunun çıkarılması gerekir.
  5. Hazneyle bağlantılı olan boru çıkarıldığı zaman buharlaştırma kabı önce yukarıya ve daha sonra öne doğru olacak şekilde yerinden alınabilir.
  6. Yerinden çıkarılan buharlaştırma kabının doğal bir temizleyiciyle veya direkt olarak suyla temizlenmesi yeterlidir.
  7. Bu işlemleri uygularken hazneye zarar vermek istemeyen kişilerin bir yetkili servise başvurmalarında fayda vardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Önce Prigojin’in ölüsünü bir görelim
Savunma Sanayii Başkanı Görgün 'Siper' için tarih verdi
Sürpriz yaptı
Golleri sadece Twente’ye atmadı
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
SON DAKİKA! Putin Prigojin için ilk kez konuştu: Ciddi hataları vardı...
Sahanın yıldızı Szymanski!
ARKADAŞINA GÖNDER
Buzdolabının Arkasındaki Su Kabı Ne İşe Yarar? Buzdolabı Su Haznesi Nasıl Temizlenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA