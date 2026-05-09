Buzlar kraliçesi 46 yaşında anne oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Sevim Yıldırım Vatan (46) - Rıdvan Vatan (43) çifti 18 yıl önce evlendi. Buz pateni antrenörü olan çift, evlendikten 10 yıl sonra anne-baba olmanın hayallerini kurmaya başladı. Ancak, annenin yaşı 40'ları geçmişti. Doğal yollarla gebelik oluşmayınca da doktora başvurdu. 1 kez aşılama ve 4 kez tüp bebek tedavisi olan çiftin, her çabası olumsuz sonuçlandı. Vatan çifti, son olarak Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör'e gitti. Burada en kritik nokta annenin yaşıydı. Çünkü anne 46 yaşındaydı. Tüp bebek tedavisi öncesi operasyonla rahimdeki bozukluklar düzeltildi.

Ardından kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulandı ve elde edilen 2 embriyoya ileri yaş faktörü sebebiyle genetik tarama yapıldı. 2 embriyodan birinin sağlıklı olduğu belirlendi. Sağlıklı embriyonun transferiyle yıllarca bekledikleri müjdeli haberi alan Vatan çifti, oğulları Barlas'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. 46 yaşında anne olan Sevim Yıldırım Vatan, yaşadığı tarifsiz mutluluğu şu sözlerde anlattı: "'46 yaşında gebelik zor' dediler. Ama oldu. Gebelik sürecim çok güzel geçti. Doğumdan bir gün öncesine kadar buz pateni derslerimi bile vermeye devam ettim. Buzların üzerinde olmak benim en büyük tutkum. Oğlum da benimle bu duyguları yaşasın istedim. Geçen ay oğlum Barlas'ı kucağıma aldığımda ise yaşadığım hisleri tarif etmem imkânsız. Kim demiş '46 yaşında anne olunmaz' diye, bebeğime kavuştum."

ANNELER GÜNÜ HEYECANI

Sevim Yıldırım Vatan, oğluyla ilk göz göze geldiği an hissettiği duyguyu muhteşem diye tanımlayarak, "Anne olmak çok büyük bir aşk, sevginin bambaşka bir hali. 46 yaşında anne olma şansım çok düşüktü. Ama başardık. 46 yaşında Anneler Günü'nü kutlayacağm. Ve bu öyle büyük bir mutluluk ki onu 'Anne oldum ben' diye tüm dünyaya haykırmak istiyorum" dedi.

YÜZDE BİR ŞANS AMA ASLA İMKÂNSIZ DEĞİL

KADIN Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör: Burada en kritik nokta hastamızın yaşıydı. Yüzde 1 gibi şansları olmasına rağmen 46 yaşında anne olmak artık imkânsız değil. Çünkü kadın rahmi menopoz öncesine kadar gebeliği taşıyabilme kapasitesini büyük ölçüde koruyabiliyor. Asıl sınırlayıcı olan rahim değil, yumurtaların sayısı ve kalitesi. Modern tıp sayesinde kendi yumurtasıyla gebelikler nadiren 47-48 yaşa kadar görülebiliyor. İleri kadın yaşı, özellikle 40 yaş sonrası dönemde embriyolarda genetik anomali oranının belirgin şekilde artmasına neden olur. Bu nedenle sadece embriyo elde etmek yeterli değildir. Sağlıklı embriyoyu seçmek tedavinin başarısını belirleyen en önemli aşamalardan biridir. Bunun için genetik tarama yapıyoruz."