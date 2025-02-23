Buzlu yol kazaya davetiye çıkardı! Kayan otomobil, taksi ve 2 eve çarptı

'DUVARI YIKILAN ODA ANNEMİN ODASI'

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, şans eseri kazayı yara almadan atlattıklarını ve olay anında uyuduğunu belirterek, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi. Sokağı trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi ekipleri yolda tuzlama yaptı.