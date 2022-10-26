Bylock kullanmıyorum diyen FETÖ imamının 319 bin satır yazışması çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Ismail' kod adlı Ankara il mezun mesulü İsa Gündüz'ün 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Gündüz, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Gündüz, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını iddia etti.

319 BİN 603 VERİ

Dosyaya giren kayıtlar Gündüz'ün iddiasını boşa çıkardı. Gündüz'ün adına kayıtlı telefonda hattında 6 Aralık 2014 ile 23 Aralık 2015 arasında Bylock'ta 319 bin 603 veri tespit edilirken, başkası adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ise bu programa bağlantı sayısının 27 bin 411 olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında Gündüz'ün FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığına hükmederek, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.