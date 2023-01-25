Haberler Yaşam Haberleri Byte Ne Demek? 1 Byte Kaç Bit Eder, MB, KB Ve GB Karşılığı Ne?
Giriş Tarihi: 25.1.2023 10:51 Son Güncelleme: 25.1.2023 10:51

Byte Ne Demek? 1 Byte Kaç Bit Eder, MB, KB Ve GB Karşılığı Ne?

Byte ne demek, büyüklüğü nedir teknoloji ve sanal alemde merak edilen konulardan birisidir. Bu konu hakkında fazla bilgi sahibi olmayanlar byte nedir, büyüklüğü neye eşittir merak etmektedir. Telefonlarda ve bilgisayarlarda gördüğümüz 1 byte kaç GB? 8 bit kaç byte eder? Tüm bu soruların yanıtlarına ve 1 byte kaç bit olduğuna dair bilgilere, sizler için bir araya getirdiğimiz yazımızda ulaşabilirsiniz.

Byte Ne Demek? 1 Byte Kaç Bit Eder, MB, KB Ve GB Karşılığı Ne?

Byte ve bit terimleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatta sıkça duyduğumuz terimler haline gelmiştir. Özellikle bilgisayarlarla ve akıllı telefonlarla ilgilenen bireyler 1 byte kaç GB ya da 1 byte kaç bit gibi soruların yanıtlarını araştırmaktadır. Peki, 8 bit kaç byte eder? Byte ne demek? İşte detaylı yanıtlar…

Byte Ne Demek?

Byte, bilgisayar ve teknoloji konularında sıkça karşımıza çıkan bir terimdir. Bilgisayarlarda saklanılan verilere verilen genel isim bit'tir. Küçük bir dosya ya da resim bile milyonlarca bitten oluşmaktadır, küçük dosyalardan daha büyük verileri ifade etmek için de 'byte' terimi kullanılmaktadır. Byte'ın devamında verilerde büyüklüğüne göre kilo, mega, giga, tera ifadeleri kullanılır.

1 Byte Kaç Bit Eder?

Bilgisayarda var olan veriler 0 ve 1 halindedir. Bit, bahsi geçen 0 ve 1'leri ifade eden bir terimdir. Byte 8 bitten meydana gelen büyüklüğü ifade eder, yani byte 8 birimden oluşan bir simgedir. Bilgisayar hafızasındaki en küçük birim 8 bit'ten oluşur ve 10011011 karşılığına gelir. Byte'lar arttıkça veriler büyüdüğü için, kapladıkları alanı ifade etmek için farklı terimler kullanılmıştır. Bu terimler ve karşılıkları şöyledir;

  • 1 Kilobyte = 1.024 Byte
  • 1 Megabyte = 1.048.576 Byte
  • 1 Gigabyte = 1.073.741.824 Byte
  • 1 Terabyte = 1.099.511.627.776 Byte
  • 1 Petabyte = 10¹⁵ Byte
  • 1 Eksabyte =10¹⁸ Byte
  • 1 Zettabyte=10²¹ Byte
  • 1 Yottabyte= 10²⁴ Byte

1 Byte MB, KB Ve GB karşılığı Nedir?

Megabyte, kilobyte ve gigabyte bilgisayar ve telefon belleklerinde gördüğümüz, tanıdık terimlerdir. Bu terimler eldeki verinin büyüklüğünü ifade eder, her veri bit'ten oluşmakta 8 bit de 1 byte etmektedir. Bilgisayarlarda ve diğer teknolojik aletlerde yer tutan çok daha büyük veriler vardır, bunları byte ya da bit ile açıklamak rakamlar ile mümkün olmadığı için byte büyüdükçe karşılığı olarak kullanılan ifadeler kilobyte, megabyte ve gigabyte olarak değişmektedir. Bunu şöyle açıklayabiliriz;

1 Byte 8 bit eder,

1 KB (kilobyte) 1024 byte

1 MB (megabyte) 1024 kilobyte

1 GB (gigabyte) 1024 megabyte karşılığına gelir.

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Byte Ne Demek? 1 Byte Kaç Bit Eder, MB, KB Ve GB Karşılığı Ne?
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