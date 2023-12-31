Haberler Yaşam Haberleri Byte ve Bit Arasındaki Fark Nedir? Bit Mi Küçük Byte Mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:33 Son Güncelleme: 31.12.2023 15:33

Byte ve Bit Arasındaki Fark Nedir? Bit Mi Küçük Byte Mı?

Bellek ölçüm birimlerinden olan bit ve byte, günlük hayatta sıkça karşılaşılan ifadeler arasında yer alır. Bit ve byte, bilgisayarlardaki dosyaların boyutlarını da ifade eder. Öte yandan, en sık araştırılan noktalardan biri ise bit biriminin mi yoksa byte’ın mı daha büyük olduğudur. Bayt birimleri arasındaki sıralamayı merak edenler, byte ve bit arasındaki fark nedir ve bit mi küçük byte mı kesinlikle araştırmalıdır.

Byte ve Bit Arasındaki Fark Nedir? Bit Mi Küçük Byte Mı?

En büyük depolama birimi yottabyte iken en küçüğünün bit mi yoksa byte mı olduğu merak edilir. 1956 yılında IBM'in (Uluslararası İş Makineleri) kullandığı bir ifade olan bit, en küçük sayısal değerlerdendir. Bitlerin bir araya gelmesiyle birlikte daha büyük depolama birimleri meydana gelir. Hangisinin daha büyük olduğunu anlamak için byte ve bit arasındaki fark nedir, bit mi küçük byte mı ve en büyük depolama birimleri neler öğrenmekte fayda vardır.

Byte ve Bit Arasındaki Fark Nedir?

Bit ve byte, isimlerinin benzerliğinden dolayı sürekli birbirine karıştırılan kavramlar olarak dikkat çeker. Bilgisayar, cep telefonu ve diğer akıllı cihazlarda kullanılan depolama birimlerinin en küçüğüne, "bit" adı verilir. 8 bitin bir araya gelmesiyle birlikte ise 1 byte oluşur. Byte adı da buradan gelmektedir ve İngilizcede "by eight"in (Türkçesi; sekiz ile ve sekiz kez) birleşiminden oluşur.

Öte yandan byte, bit biriminden sonra gelen ikinci küçük bellek ölçüm değeridir. 0 ve 1'i temsil eden bit, küçük "b" ile ifade edilirken byte ise büyük "B" ile gösterilir. Byte, 0'dan 255'e kadar olan tüm sayısal değerleri ifade eder. Küçükten büyüğe diğer depolama birimleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

1 Kilobayt = 1 KB = 103= 1.024 Bayt.

1 Megabayt = 1 MB = 106= 1.048.576 Bayt.

1 Gigabayt = 1 GB = 109= 1.073.741.824 Bayt.

1 Terabayt = 1 TB = 1012= 1.099.511.627.776 Bayt.

1 Petabayt = 1 PB = 1015 bayt.

1 Eksabayt = 1 EB = 1018 bayt.

1 Zettabayt = 1 ZB = 1021 bayt.

1 Yottabayt = 1 YB = 1024 bayt.

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Byte ve Bit Arasındaki Fark Nedir? Bit Mi Küçük Byte Mı?
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