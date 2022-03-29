C1E sınıfı ehliyet, aslında C sınıfı ehliyet kategorisinin bir koludur. C1E ehliyetini almak belirli özel şartlara bağlanmıştır. Zira bu ehliyet türüne ait araçlar boy ve ağırlık olarak yüksek nitelikte araçlardan olup, kullanımları zordur. Bu nedenle C1E sınıfı ehliyet alımı birtakım koşullara bağlıdır.

C1E SINIFI EHLİYET NEDİR?

C1E sınıfı ehliyet; C1 sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek olan araçlara takılan ve yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römork yahut yarı römorklar ile katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanmaya izin veren, ayrıca B sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçlara da takılan yükü ağırlığı en az 3.500 kilogram olan römork veya yarı römorklar ile katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanmaya izin veren ehliyet türüdür. Görüleceği üzere C1E sınıfı ehliyet birçok ehliyet türünü kapsamakta olup, özel bir ehliyet türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

C1E sınıfı ehliyet birtakım özel şartlara bağlanmıştır. Bu şartın başında deneyim ve tecrübe gelmektedir. Bu nedenle C1E sınıfı ehliyet almak için öncelikle C1 sınıfı ehliyete sahip olmak gerekmektedir. Aksi durumda kişi C1E sınıfı ehliyet alamayacaktır. C1E sınıfı ehliyet alabilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması da bir diğer zorunluluktur. C1E sınıfı ehliyete ilişkin bir diğer özel düzenleme ise geçerlilik süresine ilişkindir. C1E sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

C1E SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

C1 sınıfı ehliyet türü oldukça geniş kapsamlıdır. C1 sınıfı ehliyete sahip olan kimseler B, BE, B1, C1 F ve M sınıfı ehliyetlere özgü araçları da kullanabilmektedir. Yani C1 sınıfı ehliyete sahip kimseler şu araçları kullanabilir:

Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekicilere takılan ve yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römork yahut yarı römorklar,

Otomobillere takılan ve yükü ağırlığı en az 3.500 kilogram olan römork veya yarı römorklar,

Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekiciler,

Azami ağırlığı 3.500 kilogram olan römorklar ve römork takılı araçlar

Otomobil,

Traktör,

Motor bisiklet,

Ağırlığı 400 kiloyu geçmeyen, motor gücü ise 15Kw altında olan 4 tekerlekli motorlar

C1E SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

C1E sınıfı ehliyet almak için, birtakım belgelere sahip olmak gerekmektedir. C1E sınıfı ehliyet başvuru için gerekli evrakları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Adli sicil kaydı,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim durumunu gösterir belge,

Kan grubu kartı

C1E SINIFI EHLİYET ŞARTLARI

C1E sınıfı ehliyet almanın bazı şartları bulunmaktadır. C1E sınıfı ehliyet şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

18 yaşını doldurmuş olmak,

C1 sınıfı ehliyete sahip olmak,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması,

En az ilkokul mezunu olmak.

Yukarıda sayılan şartları taşımayan kimse C1E sınıfı ehliyet almaya hak kazanamaz. Kişinin yukarıdaki şartların hepsine sahip olması zorunludur.

C1E SINIFI EHLİYET FİYATLARI

C1E sınıfı ehliyete sahip olmak isteyenlerin öncelikle bir sürücü kursuna kayıt olması gerekmektedir. Sürücü kursu fiyatları değişmekle birlikte, ortalama olarak 2021 C1E sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 1.250 TL civarındadır. Ehliyet almak içinse ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. C1E sınıfı ehliyet harçları toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.