Cadde ortasında tabancayla vurdular

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Emre Ertem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda, Emre Ertem caddede yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Emre Ertem kanlar içerisinde yere yığıldı. Cadde ortasında vurulan genci gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ertem, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre Ertem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.