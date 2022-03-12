Haberler Yaşam Haberleri Husumetli iki gencin caddede bıçaklı kavgası cinayetle noktalandı
Giriş Tarihi: 12.3.2022 22:26 Son Güncelleme: 12.3.2022 22:34

Husumetli iki gencin caddede bıçaklı kavgası cinayetle noktalandı

ABBAS ÇAKAR
Husumetli iki gencin caddede bıçaklı kavgası cinayetle noktalandı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Ramazan Şeygül (32) ve İbrahim Açıkkol (24) birbirleri ile karşılaştı. Gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Açıkkol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı husumet bulunduğu ileri sürülen Ramazan Şeygül, İbrahim Açıkkol ile karşılaştı. İki gencin arasında sözlü olarak başlayan ve kavgaya dönüşen tartışması esnasında, Ramazan Şeygül, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Açıkkol'u bıçakladı. Olayı gerçekleştiren Şeygül, olay yerinden kaçarken, çevrede olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, yaralı Açıkkol'u alarak hastaneye kaldırdı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açıkkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Ramazan Şeygül yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Husumetli iki gencin caddede bıçaklı kavgası cinayetle noktalandı
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