Husumetli iki gencin caddede bıçaklı kavgası cinayetle noktalandı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı husumet bulunduğu ileri sürülen Ramazan Şeygül, İbrahim Açıkkol ile karşılaştı. İki gencin arasında sözlü olarak başlayan ve kavgaya dönüşen tartışması esnasında, Ramazan Şeygül, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Açıkkol'u bıçakladı. Olayı gerçekleştiren Şeygül, olay yerinden kaçarken, çevrede olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, yaralı Açıkkol'u alarak hastaneye kaldırdı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açıkkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Ramazan Şeygül yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.