Cadı Dizileri Listesi - Yerli ve Yabancı En İyi Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri

Cadı dizileri, çeşitli türlerde olabilir. Komedi, drama, gerilim, korku ve romantizm gibi türlerde cadı dizileri bulmak mümkündür. Cadı dizileri listesi, izleyicilere fantastik ve heyecan verici bir deneyim sunar, izleyicileri büyülü bir dünyaya götürür ve onları iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleye tanık eder. Yerli ve yabancı en iyi sihir, büyü, peri ve cadı dizileri cadıları iyilik için savaşan karakterler olarak tasvir edilir. Ancak, bazı cadılar da kötülük için çalışan karakterler olarak tasvir edilebilir.

Cadı Dizileri Listesi

Yerli Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri

Ruhsar (1998-2001) genç bir çift olan Mazhar ve Ruhsar adında iki gençten Ruhsar'ın ölmesi ile başlayan dizi yağmur yağdığında mazharın yanına gelmesi ile başlarından geçen hikâyeyi anlatır.

genç bir çift olan Mazhar ve Ruhsar adında iki gençten Ruhsar'ın ölmesi ile başlayan dizi yağmur yağdığında mazharın yanına gelmesi ile başlarından geçen hikâyeyi anlatır. Hayal ve Gerçek Ruhsar severlerin diziyi yeni hikayeler ile izlemesi için yapılan bu dizi sadece 8 bölüm oynamıştır.

Ruhsar severlerin diziyi yeni hikayeler ile izlemesi için yapılan bu dizi sadece 8 bölüm oynamıştır. En İyi Arkadaşım çocukların büyük arkadaşı Hamdi Alkan'ın farklı gezegenleri ve boyutları iç içe geçirerek yaptığı büyüleri konu alan dizi çocukların ve büyüklerin büyük odak noktası olmuştu.

çocukların büyük arkadaşı Hamdi Alkan'ın farklı gezegenleri ve boyutları iç içe geçirerek yaptığı büyüleri konu alan dizi çocukların ve büyüklerin büyük odak noktası olmuştu. Sihirli Annem (2003-) iki çocuk babası olan Sadık'ın bir gün bir Betüş ile evlenmesi ile başlayan dizide Betüş bir peridir.

iki çocuk babası olan Sadık'ın bir gün bir Betüş ile evlenmesi ile başlayan dizide Betüş bir peridir. Bez Bebek (2007-) oyuncaklar diyarında mükâfatlandırılarak insan olan Nana'nın dünyada sahibi olduğu çocukların evlerinde yaşamasını konu alır.

oyuncaklar diyarında mükâfatlandırılarak insan olan Nana'nın dünyada sahibi olduğu çocukların evlerinde yaşamasını konu alır. Selena (2006- ) Ütopya gezegeninde yaşayan iyilik savaşçısı Selena'nın kötülük timsali Hades'e karşı olan savaşını anlatırken annesini ve babasını kaybetmiş 3 çocuğunda ihtiyacı olduğunda yanında olduğu bir hikâyeyi konu alır.

Ütopya gezegeninde yaşayan iyilik savaşçısı Selena'nın kötülük timsali Hades'e karşı olan savaşını anlatırken annesini ve babasını kaybetmiş 3 çocuğunda ihtiyacı olduğunda yanında olduğu bir hikâyeyi konu alır. Acemi Cadı (2005-2007) Sabrina dizisinin türk uyarlamasıdır. lise öğrencisi olan bir cadının acemice yapığı büyüleri konu alır.

Sabrina dizisinin türk uyarlamasıdır. lise öğrencisi olan bir cadının acemice yapığı büyüleri konu alır. Sana Bir Sır Vereceğim (2013- ) Los Protegidos dizisinin bir uyarlamasıdır. Farklı ve özel yetenekleri olan birkaç gencin maceralarını anlatır.

Los Protegidos dizisinin bir uyarlamasıdır. Farklı ve özel yetenekleri olan birkaç gencin maceralarını anlatır. Bücür Cadı (2000) Zeliş adında küçük bir cadının burnunu oynatması ile yaptığı büyüleri konu alan bir hikâyeyi anlatır.

Zeliş adında küçük bir cadının burnunu oynatması ile yaptığı büyüleri konu alan bir hikâyeyi anlatır. Kayıp Prenses Başka bir gezegenin prensesi, dünyalı bir erkeğe aşık olur ve evlenir. Dizi, bu evlilikten doğan kız çocuğunu düşmanlarından köşe bucak saklamalarını anlatan bir hikayeyi anlatır.

Yerli ve Yabancı En İyi Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri

Yabancı Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri