Giriş Tarihi: 29.9.2023 16:13Son Güncelleme: 29.9.2023 16:13
Cadı Dizileri Listesi - Yerli ve Yabancı En İyi Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri
Cadı dizileri, hikâyelerinde cadıları veya cadı benzeri karakterleri konu alan dizilerdir. Bu diziler, gerçek dünyada veya kurgusal bir dünyada geçebilir. Cadılar, genellikle sihirli güçlere sahip olan ve bu güçlerini iyilik veya kötülük için kullanan karakterlerdir. Cadı dizileri listesi, içinde yerli ya da yabanci birçok eser bulunur. Yerli ve yabancı en iyi sihir, büyü, peri ve cadı dizileri arasında en çok bilineni “Sabrina the Teenage Witch” dizisi olsa gerek.
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Cadı dizileri, çeşitli türlerde olabilir. Komedi, drama, gerilim, korku ve romantizm gibi türlerde cadı dizileri bulmak mümkündür. Cadı dizileri listesi, izleyicilere fantastik ve heyecan verici bir deneyim sunar, izleyicileri büyülü bir dünyaya götürür ve onları iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleye tanık eder. Yerli ve yabancı en iyi sihir, büyü, peri ve cadı dizileri cadıları iyilik için savaşan karakterler olarak tasvir edilir. Ancak, bazı cadılar da kötülük için çalışan karakterler olarak tasvir edilebilir.
Cadı Dizileri Listesi
Yerli Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri
Ruhsar (1998-2001) genç bir çift olan Mazhar ve Ruhsar adında iki gençten Ruhsar'ın ölmesi ile başlayan dizi yağmur yağdığında mazharın yanına gelmesi ile başlarından geçen hikâyeyi anlatır.
Hayal ve Gerçek Ruhsar severlerin diziyi yeni hikayeler ile izlemesi için yapılan bu dizi sadece 8 bölüm oynamıştır.
En İyi Arkadaşım çocukların büyük arkadaşı Hamdi Alkan'ın farklı gezegenleri ve boyutları iç içe geçirerek yaptığı büyüleri konu alan dizi çocukların ve büyüklerin büyük odak noktası olmuştu.
Sihirli Annem (2003-) iki çocuk babası olan Sadık'ın bir gün bir Betüş ile evlenmesi ile başlayan dizide Betüş bir peridir.
Bez Bebek (2007-) oyuncaklar diyarında mükâfatlandırılarak insan olan Nana'nın dünyada sahibi olduğu çocukların evlerinde yaşamasını konu alır.
Selena (2006- ) Ütopya gezegeninde yaşayan iyilik savaşçısı Selena'nın kötülük timsali Hades'e karşı olan savaşını anlatırken annesini ve babasını kaybetmiş 3 çocuğunda ihtiyacı olduğunda yanında olduğu bir hikâyeyi konu alır.
Acemi Cadı (2005-2007) Sabrina dizisinin türk uyarlamasıdır. lise öğrencisi olan bir cadının acemice yapığı büyüleri konu alır.
Sana Bir Sır Vereceğim (2013- ) Los Protegidos dizisinin bir uyarlamasıdır. Farklı ve özel yetenekleri olan birkaç gencin maceralarını anlatır.
Bücür Cadı (2000) Zeliş adında küçük bir cadının burnunu oynatması ile yaptığı büyüleri konu alan bir hikâyeyi anlatır.
Kayıp Prenses Başka bir gezegenin prensesi, dünyalı bir erkeğe aşık olur ve evlenir. Dizi, bu evlilikten doğan kız çocuğunu düşmanlarından köşe bucak saklamalarını anlatan bir hikayeyi anlatır.
Yerli ve Yabancı En İyi Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri
Yabancı Sihir, Büyü, Peri ve Cadı Dizileri
Yüzüklerin Efendisi, Kara Lord olarak da bilinen Sauron, kendi efendisi Melkor'un görevini tamamlamak üzere Orta Dünya'daki halkların zaaflarından yararlanıp 3 güç yüzüğünü yapması ve bu yüzüklerin efsunlarını konu alır.
Harry Potter, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter ile arkadaşlarının hikâyelerini konu alır.
Vox Machina Efsanesi, krallık kötülükler tarafından tehdit altına girdiği anda adaletin geri gelmesi için savaşan askeri konu alan bir animasyon dizisidir.
Luna Nera, doğum yapmak üzere olan bir kadının bebeği doğmadan ölmüştür. Bu doğuma yardım eden bir kızın cadı olduğu söylenerek peşine düşülür ve başından geçen hikâyeler konu alınır.
Cursed, antik bir kılıcın sahibine teslim edilmek üzere yola çıkarılması üzerine hikâye başlar.
October Faction, canavar avlayan bir örgütün gizli ajanları olan ikiz kardeşlerin New York'ta geçen hikayelerini konu alır.
The Order, bir üniversite öğrencisi olan Jack Morton'ın gizli bir topluluğa katılması ile başlayan dizide Jack Morton'ın başından geçenler konu alınır.
Salem, bir kurt adam tarafından ısırılan Elena'nın bu kurt sürüsünden ayrılmaya çalışması ve başaramaması ile kurt sürüsüne mahkum olmasını konu alır.
The Sound of Magic, ailesi tarafından terk edilen iki kardeşten büyüğünün bir büyücü ile karşılaşması sonucunda başından geçenleri anlatan bir dizidir.
Charmed: "Charmed", üç güçlü cadı kardeşinin hikayesini anlatır. Onun biri farklı sihirli yeteneklere sahiptir ve dünya üzerindeki doğaüstü tehditlere karşı savaşır.
The Witcher: The Witcher, canavarlarla ve büyücülerle savaşan bir avcının başından geçenleri konu alır. Dizi, fantastik ve karmaşık karakterlerle dikkat çeker.
Sabrina the Teenage Witch: Bu dizide, genç bir cadı olan Sabrina Spellman'ın maceraları ve büyücü dünyasının kötü olduğu anlatılır. Hem komedi hem de fantastik olayları içerir.