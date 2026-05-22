Çağla Tuğaltay cinayetinde 3 kişinin daha mezarı açıldı

İsmail Hakkı Ç.'nin ailesinin avukatı Nur Meşe, "O bir kan örneği değil, o bir leke. Kan olmadığı da 2013 tarihli raporla sabit. Leke uyumlu çıkarsa cinayetle ilişiği olmadığı kesinleşecek. Çünkü o lekenin çocuğun tırnak altındaki lekeyle hiçbir şekilde uyuşmadığı, 2013 tarihli raporun 7'nci maddesinde raporla sabit" dedi.

Şişli Fulya'da 5 Haziran 2000'de okuldan döndüğü sırada evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tuğaltay ailesinin talebi üzerine ölen 4 kişi hakkında fethi kabir kararı alındı. Soruşturma kapsamında ilk olarak, o dönem Tuğaltay ailesinin komşusu olduğu belirtilen Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı. Devam eden çalışmalarda fethi kabir işlemleri Feriköy Mezarlığı ve Ayazağa Mezarlığı'nda yapıldı. Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı açılarak DNA örneği alındı. Alınan DNA örneklerinin dosyada bulunan biyolojik bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi. Fethi kabir sırasında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kriminal ekipleri, Adli Tıp doktoru ve savcı mezarlıkta bulunurken, Mertgenç'in aile yakınlarından kimsenin mezarlığa gelmediği görüldü.

TOPLAM 4 KİŞİNİN MEZARI AÇILDI

Mezarı açılan ilk kişi Tuğaltay ailesinin evinin ilerisindeki gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi oldu. Şerbetçi'nin 2023'de hayatını kaybettiği, mezar taşında isim ve soyisminin yazmadığı, kimsesiz olarak defnedildiği öğrenildi. Şerbetçi'nin mezar numarasının 376 olduğu görülmüştü. Feriköy Mezarlığı'nda Ahmet Baki Mertgenç, İsmail Hakkı Ç. ve Fehmi S.'nin mezarının açılıp DNA örnekleri alınmasının ardından 3 fethi kabir işlemi tamamlanmış oldu. Yapılan toplam fethi kabir işlemi sayısı ise 4'e yükseldi.

