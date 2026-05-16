Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme! Tanık komşu o günü anlattı: “Kan damlaları vardı”

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 yılında evinde vahşice öldürüldü. Yıllardır faili meçhul olarak kalan ve Türkiye'nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayete ilişkin Tuğaltay'ların komşusu ilk kez ifade verdi.
Çağla cinayetine tanık komşu o günü ATV Haber'e anlattı!
26 YIL SONRA KEŞİF YAPILDI
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartmanda başsavcılık vekili, olaya bakan savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri yer aldığı çalışmada geniş kapsamlı keşif yapıldı. Olay günü yaşananların yeniden canlandırıldığı çalışmalarda, Çağla'nın eve hangi güzergâhtan geldiği, apartman içinde seslerin duyulup duyulmadığı ve tanıkların iddialarının teknik olarak mümkün olup olmadığı incelendi.
KAN LEKELERİ YERLERİ BELİRLENDİ
Keşif sırasında, olaydan yıllar sonra ortaya çıkan bazı tanıkların ifadeleri doğrultusunda da inceleme yapıldı. Tuğaltay'ların dairesinin karşısında oturan Melin Kazancı'nın, olay günü apartmanın dışında gördüğünü iddia ettiği kan lekelerinin bulunduğu noktalar tek tek gösterildi. Ayrıca Reyhan Hanım'ın, "Nedim Bey'i gördüm" dediği daireden, Nedim Bey'in balkonuna doğrudan görüş açısı bulunup bulunmadığı da yerinde incelendi. Gördüğü iddia ettiği mutfakta yeniden keşif yapıldı. Canlandırmada Tuğaltay'ların balkonuna elinde bıçakla konulan bir görevliye söz konusu pencereden görülüp görülmediğine bakılıp incelendi.
BAĞIRIŞ VE KAÇIŞ SESLERİ İÇİN CANLANDIRMA
Çağla Tuğaltay'ın alt katında oturan ve olay günü daireden bağırış ile kaçış sesleri duyduğunu söyleyen Gökçe Kaya'nın iddiaları doğrultusunda da çalışma yapıldı. Alt kattaki dairede olay günü yaşandığı öne sürülen seslerle ilgili canlandırma gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayete ilişkin Tuğaltay'ların komşusu ilk kez ifade verdi. ATV Haber'e konuşan komşu apartmanda panik havasının hakim olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:
"KAPI ÇIKIŞINDA KAN DAMLALARI VARDI"
Çağla'nın sesini duymadım fakat annesinin seslerini duyunca dışarı çıktık Çağla'nın babasını gördük, ellerini başının üstüne koymuş oturuyordu. Babasının elinde kan görmedim. Karşı apartmandan biri de babanın ellerinde kan görmüş fakat eve girip ellerini yıkadığını ifade etmiş. Otomatikte vardı, altta vardı, ve kapı çıkışında kan damlaları vardı. Ne çıkacak bilmiyorum, inşallah iyi bir şeyler çıkar. Çağla'dan sonra o ev yandı, tekrar yapıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında komşu dahil 4 kişiden örnek alındı. İstenen örneklerin sonuçları bekleniyor.