Çağlayan Adliyesi’nde panik dolu anlar: Şüphelinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Olay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 10.55'de meydana geldi. İsminin B.D. olduğu belirlenen bir şahıs, adliyenin C kapısı vatandaş girişinden giriş yaptığı sırada tedirgin halleriyle dikkat çekti. Adliyenin güvenlik görevlileri tarafından rutin aramalar sırasında durdurulan şüphelinin üzeri aranmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Üzeri aranan şüpheliden 1 adet ekmek bıçağı, 1 adet kelepçe, 1 adet jop ve 1 adet kelepçe anahtarı ele geçirildi. Şüpheli B.D. 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör