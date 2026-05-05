Haberler Yaşam Haberleri Çağlayan Adliyesi'nde panik dolu anlar: Şüphelinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 15:10

İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün sabah saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. İddiaya göre ismi B.D. olduğu belirlenen bir şahıs adliyenin C kapısı vatandaş girişinden geçiş yaptığı sırada tedirgin halleriyle dikkat çekti. Adliyenin güvenlik görevlileri tarafından üzeri aranan şüpheliden 1 adet ekmek bıçağı, 1 adet kelepçe, 1 adet jop ve 1 adet kelepçe anahtarı ele geçirildi. Olayın ardından B.D. gözaltına alındı.

Olay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 10.55'de meydana geldi. İsminin B.D. olduğu belirlenen bir şahıs, adliyenin C kapısı vatandaş girişinden giriş yaptığı sırada tedirgin halleriyle dikkat çekti. Adliyenin güvenlik görevlileri tarafından rutin aramalar sırasında durdurulan şüphelinin üzeri aranmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Üzeri aranan şüpheliden 1 adet ekmek bıçağı, 1 adet kelepçe, 1 adet jop ve 1 adet kelepçe anahtarı ele geçirildi. Şüpheli B.D. 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı.

