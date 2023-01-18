Haberler Yaşam Haberleri Çağlayan Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Çağlayan Adliye Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 18.1.2023 09:38 Son Güncelleme: 18.1.2023 09:38

Çağlayan Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Çağlayan Adliye Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Çağlayan metrobüs durağı nerede diye birçok farklı sebeple araştırıyor olabilirsiniz. İstanbul’da metrobüsle birçok lokasyona ulaşmanız mümkündür. Bu lokasyonlardan biri de Çağlayan’dır. Peki Çağlayan adliye metrobüs durağına nasıl gidilir? İstanbul’da trafikten etkilenmeden seyahat etmek için kullanabileceğiniz metrobüsteki duraklardan biri de Çağlayan adliye durağıdır. Çağlayan Adliye metrobüsten geçen hatlar hangileridir, nasıl gidilir? İşte yanıtı!

Çağlayan Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Çağlayan Adliye Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Çağlayan metrobüs durağı nerede biliyor musunuz? Farklı nedenlerle bu sorunun yanıtını arıyorsanız yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Çağlayan adliye metrobüs durağına nasıl gidilir sorusunun birçok farklı yanıtı vardır. Peki Çağlayan adliye metrobüsten geçen hatlar hangileridir? Bu güzergaha nasıl gideceğinizi merak ediyor ve yanıtını arıyorsanız aklınıza takılan soruların yanıtı yazımızda!

Çağlayan Metrobüs Durağı Nerede ve Nasıl Gidilir? Hangi Hatlar Geçiyor?

Çağlayan metrobüs durağı, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattının duraklarından biridir. Çağlayan metrobüs istasyonu 8 Eylül 2008'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. Bu istasyon İstasyon, Şişli'nin Merkez Mahallesi üzerinde yer almaktadır.

Çağlayan metrobüs istasyonuna, M7 Çağlayan metro istasyonundan 500 metrelik kısa bir yürüme mesafesinin ardından ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki bu iki ulaşım aracı arasındaki istasyonlar arası aktarma imkânı yoktur. Bu metro dışında yani M7 metrosu dışında bazı İETT otobüsleri ile de Çağlayan metrobüs istasyonuna ulaşmanız mümkündür. Çağlayan metrobüs istasyonuna 141M, 32M, 34, 34A, 34BZ, 34G, 92Ş, EM1 otobüslerini kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu farklı ulaşım alternatiflerinden ve farklı ulaşım araçlarından size en uygun olanını seçerek Çağlayan metrobüs durağına ulaşmanız mümkün.

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Çağlayan Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Çağlayan Adliye Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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