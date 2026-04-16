Çağla’yı menenjit hayattan kopardı

Zonguldak'ta menenjit ön tanısıyla tedavi gören ve bir haftadır yoğun bakımda tutulan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrenim gören Çağla Savaş, 4 Nisan tarihinde yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayetleriyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. İddialara göre, yapılan ilk tetkiklerin ardından serum ve antibiyotik tedavisi uygulanan Savaş, taburcu edildi. Ancak ertesi gün durumu daha da kötüleşen öğrenci, ailesi tarafından tekrar aynı hastaneye götürüldü ve yine benzer bir tedavi sonrası eve gönderildi.

BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

8 Nisan'da bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı ve yüksek ateş gibi belirtilerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Çağla Savaş, burada menenjit ön tanısıyla hastaneye yatırıldı. Durumunun ciddiyeti üzerine 10 Nisan'da başındaki basıncı azaltmak amacıyla beyin ameliyatına alınan Savaş, ameliyat sonrası entübe edildi. Yaklaşık 1 hafta boyunca çocuk yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Çağla Savaş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 14 yaşındaki öğrencinin vefatı, ailesini derin bir yasa boğarken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.