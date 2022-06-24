İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir suç örgütünün organize bir şekilde faaliyet yürütülen çağrı merkezleri aracılığı ile dolandırıcılık olayları gerçekleştirdiğini tespit etti. İddialara ve Siber Polisleri'nin tespitlerine göre şebeke üyeleri aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı ve banka hesap bilgileri ile şifrelerini ele geçirdikten sonra hesaplarından para havaleleri gerçekleştirdi. Şebeke üyeleri paraları Kripto Para Borsası'na yatırarak Bitcoin'e çevirdi ve toplamda 20 milyon liralık haksız kazanç sağladı. Yaş ortalaması 18-25 yaş arası olan şebekenin üyelerinin haksız kazançla elde ettikleri paralarla lüks araçlar satın aldıkları, lüks araçlar kiraladıkları, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki lüks tatil beldelerinde eğlendikleri saptandı. İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da faaliyet yürütülen çağrı merkezlerine ve şebeke üyelerinin ikamet adreslerine düzenlenen operasyonda 33 şebeke üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 11 bin lira nakit para, bir miktar uyuşturucu madde, bir soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



“Çağrı Merkezi” vurgununa operasyon! 20 milyon lira haksız kazanç sağladılar | Video