Haberler Yaşam Haberleri Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Nerede? Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 31.7.2023 13:43 Son Güncelleme: 31.7.2023 13:44

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Nerede? Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Cahit Sıtkı Tarancı, Türk edebiyatının değerli şairlerinden biridir. “Otuz Beş Yaş” şiiriyle akıllara kazınan şair, “yalnızlık”, “aşk” ve “ölüm” temalarında pek çok şiir kaleme almıştır. Şairi daha yakından tanımak isteyenlerin gündeminde yer alan Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, şairin doğduğu ve gençlik yıllarını geçirdiği evdir. Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi sorular konu bağlamında araştırılmaktadır.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Nerede? Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

"Yaş otuz beş, yolun yarısı eder," dizeleriyle tanınan şair Cahit Sıtkı Tarancı, 46 yaşında hayata veda etmiştir. Erken ölümü, şairi hafızalara kazıyan bir hadise olmuştur. Şairin doğduğu ev, Kültür Bakanlığı tarafından müze haline getirilmiştir. Müze, Diyarbakır'ın geleneksel konut mimarisi özelliklerini taşımasıyla da oldukça ilgi çekmektedir. Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar, müze kart geçiyor mu gibi sorular Diyarbakır'ı ziyaret edenlerin gündemi arasında bulunmaktadır.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Nerede?

Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi, şairin memleketi Diyarbakır'da bulunmaktadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan müze, Camii Kebir Mahallesi,Telgrafhane Sokak'ta yer almaktadır. Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğumuna ve gençlik yıllarına tanıklık eden bu ev, 1733 tarihinde inşa edilmiştir. 1973 tarihinde ziyarete açık hale getirilen müze, aynı zamanda dört mevsime uygun şekilde dört bölümden meydana gelmiştir.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesine Nasıl Gidilir?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan müzeye ulaşım ise oldukça kolay. Merkezde bulunan müzeye, Ulu Camii'nin arka tarafına geçerek yürüme mesafesinde ulaşılabilinmektedir.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Müze Kart'ın geçerli olduğu Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi'nin giriş ücreti ise, 40TL.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Ziyaretçi Saatleri Ne Zaman?

Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi, pazartesi hariç haftanın her gün açık ve ziyaretçi kabul ediyor. 1 Ekim 2023'e kadar 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul eden müze, 1 Ekim 2023 itibariyle saatlerini 08.30-17.00 olarak düzenliyor.

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Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi Nerede? Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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