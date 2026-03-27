Çakmak atan taraftar ilk kez hakim karşısında: Dava hazirana ertelendi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazım Can Karataş'ın yüzüne isabet etti. Olayın ardından Karataş yaralanırken çakmağı atan taraftar Mert Güçlü gözaltına alındı. Güçlü hakkında 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen 'taşkınlık yapma suçu' delaletiyle 'silahla kasten yaralama' suçundan 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanık hakkında 1 yıl spor müsabakalarından men cezası da verildi.

AMACIM ÇAKMAĞI MÜŞTEKİYE ATMAK DEĞİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mert Güçlü ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında müştekiyi tanımadığını belirten Güçlü, "Fenerbahçe taraftarıyım. Olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gitmiştim. Maç esnasında Galatasaray gol atınca Galatasaraylı futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Bu esnada tribünden çok sayıda yabancı madde atıldı. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular benim bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur. Beratime karar verilmesini, mahkeme aksi kanıda ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

KASTEN YARALAMADAN MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Sanık hakkında 6222 sayılı yasa yollamasıyla "silahla yaralama" suçundan yargılamanın yapıldığı, dosya kapsamında bulunan doktor raporu, tutanaklar ve sanık ikrarı birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar spor müsabakalarından men şeklinde cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA 16 HAZİRANA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.