Çakmak bahane gasp şahane... Akıl almaz yağma olayına 13 yıl hapis talebi

İstanbul'un Sultanbeyli'de 2 Ocak günü sokak ortasında Doğan T.'nin başına akıl almaz bir gasp olayı geldi. İddiaya göre yolda yürüdüğü esnada Şahabettin Ç., Doğan T.'yi durdurarak çakmak istedi. Başına geleceklerden habersiz olan Doğan T.'nin çakmağı olmadığını söylemesiyle birlikte ortalık karıştı.

ÇAKMAK BAHANESİYLE CEBİNE SALDIRDI

Aldığı cevap karşısında Şahabettin Ç., iddiaya göre Doğan T.'nin üzerine saldırdı. Genç adamın cebinden yaklaşık 5 bin lirasını alan saldırgan genç, bununla da yetinmeyerek parayı geri istediği takdirde "Bir daha bu mahalleye gelirsen senin ananı bacını sinkaf ederim" diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Yaşadığı olayın şokuyla Doğan T., hiçbir tepki veremezken gaspçı ise olay yerinden uzaklaştı.

İKİNCİ ŞOK TEHDİT MESAJLARI

Hem cebindeki parayı kaptıran hem de hakaretlere maruz kalan Doğan T., telefonuna sarıldı. Polisi arayarak durumu anlatan talihsiz adam, akşam eve döndüğündeyse ikinci bir şok yaşadı. Telefonuna gelen mesajla sarsılan Doğan T., Şahabettin Ç.'nin "...senin a..na koyacağım, beni şikayet edersin he o ananı bacını sinkaf ederim senin yanına kalmayacak o..pu çocuğu..bu saatten sonra bak sana napıyorum.." şeklindeki mesajlarını gördü.

SOKAK GASPÇISI 13 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Şahabettin Ç. "Yağma" ve "Hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. Savcılık hazırladığı iddianamede ifadesi alınan şüpheli adamın tehdit içerikli eylemlerinin tamamının yağma suçu içinde eridiğini ve şüphelinin ifadesinde suçu ortadan kaldıracak tarzda bir savunma sunamadığını değerlendirdi. Bunun üzerine şüpheli gaspçıya iki ayrı suçtan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.