Çakmak hırsızı kameraya yakalandı!

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, otogar içerisinde bir mağazanın önündeki tezgaha yaklaştı. Kısa bir süre etrafı kontrol eden şahıs, kasiyeri oyaladığı ve arkasını döndüğü esnada, kimseye fark ettirmeden 500 TL değerindeki çakmağı çantasına koydu. Ardından da iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından eksilen çakmağı fark eden mağaza çalışanı hemen güvenlik kamerasını inceledi. Kamerayı inceleyen çalışan, şüphelinin hırsızlık anını saniye saniye tespit etti. Görüntülerde, şahsın soğukkanlı bir şekilde tezgaha yaklaşıp ürünü çantasına koyduğu ve çevrede dikkat çekmeden uzaklaştığı görüldü. Olay emniyet güçlerine bildirildi.