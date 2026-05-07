‘Çakmak ver’ tartışması cinayetle bitti

Kayseri'de hemşire olarak görev yapan Enes Akpınar, arkadaşları B.T. ve A.A. ile birlikte akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada yanlarına gelen 5 kişi Akpınar'dan çakmak istedi. Akpınar'ın çakmağı olmadığını söylemesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Enes Akpınar ve B.T. bıçaklanırken, A.A. ise darp edildi. Kalbinden bıçaklanan Enes Akpınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Şüphelilerin kaçtığı otomobil, sabah saatlerinde birinin evinin önünde bulundu. Ancak şüpheliye ulaşılamadı. Hayatını kaybeden Enes Akpınar'ın kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi. Mahalle muhtarı Fatih Tellioğlu, "Düğün hazırlığı yapıyordu. Ölümü hepimizi derinden sarstı" dedi.