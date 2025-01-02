Çalılıklara doğru ateş etti: Yanlışlıkla akrabasını öldürdü

Adana'da domuz avına çıkan grup arasındaki Doğan Açıkgöz (59), akrabası Yusuf U., (20) tarafından kazara vurularak öldürüldü.

ÇALILIKLARDAN SES GELİNCE

Olay, 1 Ocak'ta Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf U. arkadaşları ve akrabası Doğan Açıkgöz ile birlikte domuz avına gitti. Bölgede keşif yapmak için birbirinden ayrılan grup arasındaki Yusuf U., çalılıklar arasından ses geldiğini duyunca av tüfeğiyle o bölgeye doğru ateş etti. Yusuf U., Doğan Açıkgöz'ü vurduğunu görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan Açıkgöz'ün öldüğünü belirledi. Yusuf U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Doğan Açıkgöz, gözyaşları arasında toprağa verildi.