Çalınan tarihi miras bulundu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Polisleri; seri operasyonlarla çok sayıda çalınan paha biçilemez tarihi esere ulaştı. Maltepe ve Beykoz'da 2 adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere Anadolu'nun farklı medeniyetlerine ve tarihsel dönemlerine ait arkeolojik, etnografik ve askeri nitelik taşıyan çok sayıda kültür varlığı ele geçirildi. Uzun yıllar içerisinde tarihi cami ve çeşmelerden çalınmış ve operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tarafından zaman içerisinde koleksiyon haline dönüştürülmüş tek örnek ve bazıları ejder başlı musluklar ele geçirildi. 2006'da Topkapı Sarayı'ndan çalınan tarihi musluğun da bulunduğu operasyonda, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 41 musluk grubuna el konuldu.

ASKERİ ESERLER DE VAR

Toplam 374 esere el konulan operasyonda ele geçirilen diğer tarih eserler şunlar: Antik Yunan, Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke grubu, Osmanlı Dönemi'ne ait atama, nişan ve imtiyaz belgesi niteliği taşıyan 15 Padişah Beratı, Tophane işi 13 fincan ve fincan altlıkları, Türk seramik sanatının ve geleneksel formlarını barındıran 9 sürahi grubu ve mangal, Geç Bizans dönemi karakteristiği taşıyan dini ve sanatsal değerleri yüksek 8 ikona, 8 tarihi ibrik, çerçeve içerisinde 6 farklı el yazması belge, Antik Dönem'de aydınlatma aracı olarak kullanılan 5 pişmiş toprak kandil, 19. yüzyıla ait ünlü Fransız ressamlarından Claude Guilleminets'in de yer aldığı Fransız Flaman ve Avrupa Oryantalizm geleneğinden izler taşıyan yağlı boya tabloları, Geleneksel Türk Kültürü'nü yansıtan el dokuması Uşak Halısı, Osmanlı Yeniçerileri ve Leventlerin kullandığı sap kısmı Mors dişinden imal edilmiş kını ile birlikte bir yatağan, askeri hatıra niteliği taşıyan 2 kama, bir pişmiş toprak amfora, 2 hat levha ve lüle taşı.





ESERLER SERGİLENDİ

OPERASYONLARDA ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Eserlerin; İstanbul Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.