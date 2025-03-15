Cam silerken 3 kattan düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti

Olay, Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı AS Hotel'in üçüncü katında meydana geldi. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan B.A.G., cam silmek için pencereye çıktığı sırada bastığı mermer parçasının kayması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. Kadının düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar ve otelin karşısında bulunan Doğum Hastanesi çalışanları, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalbi duran temizlik işçisini hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.