Haberler Yaşam Haberleri Cam silerken düştü, olay yerinde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.05.2026 14:21

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, cam silerken dengesini kaybederek 4. kattan düştüğü öne sürülen 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Olay, Kazımiye Mahallesi Bahçeli Evler 3. Aralık Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre apartmanın 4. katında yaşayan N.K. (64), evinin camlarını temizlediği sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Binadan gelen sesi duyan ve durumu fark eden çevre sakinleri, büyük panik yaşayarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi. N.K'nin cenazesi, savcılık ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahalle sakinlerini yasa boğan olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

#ÇORLU #TEKİRDAĞ

