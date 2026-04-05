Cama taş atıp katliam yapmışlar: Saldırı öncesi döner ziyafeti

İzmit'i kana bulayan bar katliamı; 27 Mart gecesi saat 00.20 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan The Castle isimli eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre kanlı eylemden 5 gün önce İstanbul'dan çaldıkları bir araca ikiz plaka takan saldırganlar öncü ve artçı araçlar kullanarak İzmit'e giriş yaptı.
5 GÜN CADDEDE KEŞİF
Saldırganlar, 5 gün boyunca işletmenin etrafında keşif yaparak mekanı ve işletmecisi Volkan Berberoğlu'nu ve bar korumalarını adım adım takibe aldı. Her detayı hesap eden saldırganlar, kanlı eylemi mekanın önünde yapmaya karar verdi.
TAŞ ATIP DİKKAT ÇEKTİLER
İddiaya göre saldırı günü işletmeye yakın bir mesafede bir dönerciye girip döner siparişi veren iki saldırgan, işletmeyi uzaktan takibe aldı. İşletme sahibi Volkan Berbeoğlu'nun içeride olduğunu anlayan saldırganlar, döner ziyafetinin ardından dışarıya çıkarak dikkat çekmek için mekanın camlarını taşlamaya başladı.
KALEŞNİKOFLARLA SALDIRDILAR
Gürültü nedeniyle işletme sahibi Volkan Berbeoğlu kapıya çıktığında hain saldırı gerçekleşti. Yolda ilerleyen bir otomobil ağır silahlarla mekanı taradı. Saldırıda, Volkan Berberoğlu (42), iş adamı ve Kocaelispor kongreüyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olan mekân çalışanları Türkeş Çimen ve Cüneyt Sarmal ise yaralı olarak kurtuldu.
1844 SAATLİK KAYIT İNCELENDİ
Olayın hemen ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, İstihbarat ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) ekipleri, saldırganları yakalamak için harekete geçti. Bölgedeki KGYS ve iş yerlerine ait 91 farklı kamera noktasındaki 1844 saatlik görüntü detaylıca analiz edildi.
6 TUTUKLAMA
Saldırıyı organize eden ve lojistik destek sağlayan grubun İstanbul ve Sakarya'da ikamet eden bir suç örgütü olduğunun belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Sakarya'da 26 ev ve iş yerine düzenlenen baskında 2 adrese baskın yapıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.