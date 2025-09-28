Çamardı’da anne ve kızı ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, köyde bakkal işleten 31 yaşındaki G.T. ve 15 yaşındaki kızı Z.T., iş yerinin arka kısmında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, olayın bakkalın arkasında bulunan ocak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.