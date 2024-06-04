Çamaşır makinası tartışmasında ağabey katili oldu! Şüpheli Bilecik’te yakalandı

Olay, 1 Haziran Cumartesi günü, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babalarına çamaşır makinesi almak isteyen iki kardeş aile arasında toplanan para konusunda anlaşmazlık yaşadı. Konuşmak için parkta buluşan iki kardeş Cemil Taşdemir (41) ile Seyfi Taşdemir (33) arasında kavga çıktı.

İddiaya göre Kavga sırasında Seyfi Taşdemir, ağabeyi Cemil Taşdemir'i bıçakladı. Seyfi Taşdemir, olay yerinden kaçarken yaralanan ağabeyi sokakta bir süre ilerledikten sonra kaldırıma oturarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek kan kaybeden yaralıya tampon uyguladı. Sağlık ekipleri, yaralıyı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Cemil Taşdemir, dün hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KARDEŞ BİLECİK'TE YAKALANDI

Adam yaralamadan bir anda kardeş cinayetine dönen olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kardeşi Bilecik'te yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.