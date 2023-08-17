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Giriş Tarihi: 17.8.2023 15:33 Son Güncelleme: 17.8.2023 15:33

Çamaşır Makinesi Deterjan Nereye Konur? Çamaşır Makinesinin Hangi Gözüne Deterjan Konur?

Çamaşır makinesinin deterjan gözleri çekmecesindeki her bölmenin farklı işlevi bulunmaktadır. Hangi bölmeye ne konulacağının bilinmediği durumlarda yıkanan çamaşırlarınızdan istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Aynı zamanda bu gibi aksilikler çamaşır makinenize de zarar verebilmektedir. Bu nedenle makinenizi kullanmaya başlamadan önce çamaşır makinesi deterjan nereye konur veya hangi gözüne deterjan konur mutlaka bilinmelidir.

Çamaşır Makinesi Deterjan Nereye Konur? Çamaşır Makinesinin Hangi Gözüne Deterjan Konur?

Çamaşır makinesi deterjan gözleri, makinelerin sahip olduğu değişik marka ve modellerine göre değişse de hepsindeki bölmeler benzer sıralamayla tasarlanmıştır. Tüm makinelerde numaraları olan deterjan gözleri, farklı kullanım amaçlarına hizmet eder. Bazı gözler yumuşatıcı koymak için ayrılmışken bazıları toz deterjan ve deterjan için ayrılmıştır. Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce deterjanı ve yumuşatıcıyı doğru bölmelere aktarmak hem makinenizin sağlığı için hem de çamaşırlarınızın daha iyi yıkanması için önem teşkil eder. Bu nedenle makine çalıştırılmadan önce mutlaka gözler kontrol edilmeli ve çamaşır makinesi deterjan nereye konur, çamaşır makinesi toz deterjan nereye konur bilinmelidir.

Çamaşır Makinesi Deterjan Nereye Konur?

Çamaşır makinelerinde deterjan koymak için makinenin üst kısmında özel bir çekmece ayrılmıştır. Bu çekmecede deterjan ve yumuşatıcı konulmak üzere üç adet bölme bulunmaktadır. Bölmeler sayılarla numaralandırılmış olup numaralar genellikle bölmelerin ön tarafında belirtilmiştir. Ayrıca bu numaraların karşılığı makinelerin kullanma kılavuzunda da yer almaktadır. Yıkamalar ön yıkama ve normal yıkama olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Yapılan yıkama türüne göre deterjanı koyacağınız bölme de değişir. Yani, eğer ön yıkama yapılacaksa deterjan, çekmecenin en sağındaki bölmeye konur. Çekmecenin en sağındaki bölme, çamaşırlar çok kirli olduğunda ön yıkama yapılması durumunda deterjan konulan bölmedir. Normal yıkama yapılması durumunda ise deterjan, çekmecenin en solunda bulunan bölmeye konulur.

Çamaşır Makinesinin Hangi Gözüne Deterjan Konur?

Makinelerde üç adet deterjan bölmesi bulunur. Bu bölmelerden ikisine deterjan koyulurken bir tanesine yumuşatıcı koyulur. Bu gözlerin sırası ve hangi deterjanın nereye konulacağı oldukça önemlidir. Ortadaki bölmeye yumuşatıcı konulurken diğer iki bölmeye ise deterjan konulur.

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Çamaşır Makinesi Deterjan Nereye Konur? Çamaşır Makinesinin Hangi Gözüne Deterjan Konur?
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