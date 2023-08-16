Çamaşır Makinesi E17 Hatası Ne Demek? Çamaşır Makinesinde E17 Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Günümüzün gelişmiş teknolojisi çamaşır makinelerinde de kendini göstermektedir. Son teknoloji ile üretilen makinelerin arıza yapma ya da hata verme ihtimali daha düşüktür. Çamaşır makinelerinin hata kodları bilindiğinde, ne yapmanız gerektiğini de bilirsiniz. E17 hatası da çamaşır makinelerinde araştırılması ve bilinmesi gereken bir durumdur. Çamaşır makinesi E17 hatası ne demek, E17 uyarısı neden olur ve nasıl düzeltilir soruları sizi bu anlamda aydınlatacaktır.

Çamaşır Makinesi E17 Hatası Ne Demek?

E17 hatası, çamaşır makinelerinde sıklıkla görülen bir hata kodu değildir. Bu hata kodu, makinenin su temininde sorun yaşandığını gösterir. Yani makine suyu alamaz ve yıkamaya başlayamaz. Bazı çamaşır makinelerinde bu hata F17 hatası şeklinde de görülebilir. Bu hata kodu da aynı şekilde su temininde sorun olduğunun göstergesidir. Söz konusu hata kodunun küçük sebepleri olabileceği gibi farklı nedenleri de olabilir. Hatanın diğer nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Kontrol modülünde sorun yaşanması

Makinenin doldurma vanasının kırılması

Makine içinde kopan kabloların bulunması

Çamaşır Makinesinde E17 Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

E17 hatası aldığınız makinede, çamaşır makinesi suyu alarak yıkama işlemine başlayamaz. Makineye gelen su vanasının açık olup olmadığının da kontrol edilmesi gerekir. Su tazyikinin yeterli olduğundan eminseniz ve makineden aynı kodu alıyorsanız makinenizde bir valfin kırılmış olma ihtimali de vardır.

Çamaşır makinesinin arka bölümünde dolgu filtre ağı vardır. Bu filtre, su ile gelen küçük artıklar nedeniyle tıkanabilir. Söz konusu tıkanma da E17 hatasının alınmasına neden olabilir. Aynı şekilde makinede bulunan sensörlerin arızalanması da aynı hata kodunun alınmasının sebebidir. Bu hata kodunu aldığınızda makinenizi süratle fişten çıkarın ve gerekli kontrolleri yapın. İhtiyaç duyulması halinde teknik servisin çağırılması uygun olacaktır.