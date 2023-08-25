Çamaşır Makinesi E18 Hatası Ne Demek? Çamaşır Makinesinde E18 Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Çamaşır makinesinde çıkan E18 hatası makinenin su tahliye sistemi ile ilgili bir sorunun göstergesi olabilir. Eğer makineyi kendiniz tamir etmek isterseniz arıza sebebi birkaç farklı sebepten olacağı için ilk önce arıza olan kısmı bulmanız gerekir. Kendi imkanlarınızla çözemiyorsanız teknik servisten yardım almalısınız. Bu durumda çamaşır makinesi E18 hatası ne demek, neden olur ya da çamaşır makinesi E18 hatası nasıl düzeltilir, çözümü nedir gibi sorular oldukça sık araştırılmaktadır.

Çamaşır Makinesi E18 Hatası Ne Demek?

Her makinede olduğu gibi çamaşır makinesi de zaman zaman kontrol edilmediği ve zamanında bakımı yapılmadığında arızalanabilmektedir. Eğer makinenizde E18 hatası ile karşılaşıyorsanız bu çamaşır makinesinin su tahliye sistemiyle alakalı bir sorun olduğunu gösterir. Makine, içine aldığı suyu tahliye edemediği zaman ya da su tahliye pompasında bir sorun olduğu zaman ortaya çıkar. Çamaşır makinesinin sağlıklı çalışabilmesi için su tahliye sistemi oldukça önemli bir parçadır. Bu parçada oluşabilecek sorunlar makinenin doğru bir şekilde çalışmasını engelleyeceği gibi ciddi hasarlara da sebebiyet verebilir.

Çamaşır Makinesi E18 Hatası Neden Olur?

Çamaşır makinasının ekranında görünen E18 hatasının nedeni pek çok şey olabilir. Fakat bu sebeplerin ortak noktaları makinenin su boşaltım sisteminde sorun olduğudur. Bu arıza kodu makine içinde bulunan suyu boşaltmak istediği fakat boşaltmadığı zamanlarda görünmektedir. Bu sorunun başlıca nedenleri şu şekildedir:

- Su tahliye pompasının tıkanık olması. Bu pompa makinenin içine aldığı suyu dışarı çıkarmak yani tahliye etmek için kullandığı bir parçadır. Su tahliye pompası tıkandığı zaman ise tahliye işlemi engellemiş olur.

- Su tahliye hortumunun tıkanık olması. Suyun tahliye edilebilmesi için var olan diğer parçadır. Aynı şekilde tahliye hortumu da tıkanık olduğu zaman suyun makineden tahliye edilmesi engellenmiş olur.

- Su tahliye hortumunun bükülmesi. Hortum, tahliye edilen suyun akışını engelleyecek şekilde bükülmüş yada kıvrılmış olabilir.

- Su tahliye pompasının arızalanması. Tahliye pompası çamaşır makinesinin suyunu tahliye eden motorlu bir parçadır. Bu parçanın arızalanması durumunda su doğru bir şekilde tahliye edilemez.

- Su tahliye filtresinde birikinti olması. Tahliye filtresi tahliye pompasının önünde bulunan bir parçadır. Bu parçanın tıkanması durumunda su doğru bir şekilde tahliye edilemez.

- Su girişinde problemler olması. Bu problem makinenize yeterli su gelmesini engeller. Bu durumda musluğun açık olduğundan emin olun ve su borusunun tıkanmadığını kontrol edin.

- Su basınç sensöründe sorun olması. Bu sensör su basıncını kontrol edip makineye yeterli miktarda su geldiğinden emin olur. Fakat sensördeki herhangi bir arıza E18 hatasının verilmesine sebep olabilir.

Çamaşır Makinesi E18 Hatası Nasıl Düzeltilir?

Çamaşır makinesi E18 hatası verdiği zaman bunun birkaç farklı sebebi olabilir. Bundan dolayı birkaç farklı parçayı ve noktayı kontrol etmeniz gerekmektedir. Kontrol edeceğiniz yerler şu şekildedir:

- Su girişine bakmalısınız. Çamaşır makinesinin bağlı olduğu musluğun açık olduğundan ve su borusunun tıkanmadığından, su basıncının da yeterli olduğundan emin olun.

- Su tahliye hortumunu kontrol edin. Eğer tahliye hortumu suyun akışını engelleyecek şekilde bükülmüş ise makine bu arıza kodunu verebilir. Hortumu düzeltmek bu sorunu çözecektir.

- Pompayı kontrol etmelisiniz. Pompanın doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğinizde arızalandığını fark ederseniz teknik servis çağırmanız da fayda vardır.

- Su basınç sensörünü kontrol etmelisiniz. Kontrolden sonra bu sensörde bir sorun olduğunu düşünürseniz teknik servis yardımı almanız gerekebilir.

- Makinenizin filtresini temiz olup olmadığına kontrol edin. Bu filtre makinenin su tahliye sisteminde bulunduğu için filtrede biriken kirler, tortular ya da yabancı maddeler su akışını engelleyebilir.

- Makinenizi resetlemeyi deneyin. Resetleme işlemi makinenin hafızasını temizlediği için bazen hatayı kendi kendine düzeltir. Bunun İşlemi için kullanma kılavuzunu okuyabilirsiniz.

Eğer makinenizi kontrol ettiğinizde her şey normal görünüyor ve olağan dışı bir şey görünmüyorsa teknik servis ekibi çağırmanız faydalı olacaktır.