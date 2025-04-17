Çamaşır Makinesi Kaç Kilo? Bir Çamaşır Makinesinin Ağırlığı Ortalama Kaç Kg Olur?

Yeni bir eve taşınırken ya da çamaşır makinesini bir yerden başka bir yere taşımaya çalışırken fark ederiz: "Bu makine gerçekten ne kadar ağırmış!" Aslında çoğumuzun üzerine pek düşünmediği bir konu olsa da, çamaşır makinelerinin ağırlığı oldukça önemli bir detaydır. Yeni bir çamaşır makinesi alırken veya taşınma sürecinde çamaşır makinesi kaç kilo ve bir çamaşır makinesinin ağırlığı ortalama kaç kg olur soruları önemli hale gelir.

Çamaşır Makinesi Ağırlığı Neye Göre Değişir?

Çamaşır makinesinin ağırlığını etkileyen birkaç temel faktör vardır:

Kapasite (kg): 5 kg, 7 kg, 9 kg veya 12 kg gibi yıkama kapasiteleri makinenin genel büyüklüğünü ve ağırlığını etkiler. Yüksek kapasiteli makineler doğal olarak daha ağırdır.

Motor Türü: Inverter motor teknolojisine sahip makineler, genellikle daha gelişmiş yapıya sahip olduğu için ağırlık olarak biraz daha fazla olabilir.

Malzeme Kalitesi: Tambur ve gövde gibi bölümlerde kullanılan malzemelerin kalitesi ve tipi (çelik, plastik, vs.) de ağırlığı etkiler.

Ekstra Özellikler: Kurutma özelliği olan çamaşır makineleri (çamaşır kurutmalı modeller) standart modellere göre daha ağırdır.

Bir Çamaşır Makinesinin Ağırlığı Ortalama Kaç Kg Olur?

Genel olarak çamaşır makinelerinin ortalama ağırlıkları şu şekilde sınıflandırılabilir:

5–6 kg kapasiteli makineler: 55 – 65 kg

7–8 kg kapasiteli makineler: 60 – 75 kg

9–10 kg kapasiteli makineler: 70 – 85 kg

10 kg ve üzeri kapasiteli makineler: 80 – 100+ kg

Kurutmalı çamaşır makineleri: 75 – 100+ kg

Bu ağırlıklar markadan markaya ve modele göre birkaç kilogram oynayabilir.

Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir çamaşır makinesini taşımak, ağırlığı nedeniyle dikkat ve özen ister. Taşıma sırasında: