Çamaşır Makinesi Kazanı Neden Dönmüyor? Çamaşır Makinesi Su Alıyor Ama Kazan Dönmüyor, Neden Olabilir?

Çamaşır makinesinin çalışma mekanizması, içindeki kazanın dönmesine bağlıdır. Kazan döndükçe çamaşırlar yıkanır. En son aşamada da kazan çok hızlı dönerek çamaşırların sıkılması ve kurutulmasını sağlar. Kazan dönmediği zaman makine yıkama işlemini yerine getiremez. Çamaşır makinesi kazanı neden dönmüyor, makine su alıyor ama kazan dönmüyor, neden olabilir sorularını incelemek yol gösterici olacaktır.

Çamaşır Makinesi Kazanı Neden Dönmüyor?

Çamaşır makinesinin kazan bölümünde dönme sorunu yaşanabilir. Kazan dönmeden çamaşırların yıkanması mümkün değildir. Kazanın dönmemesinin bazı temel sebepleri olabilir. Bu kapsamda aşağıdaki kontrolleri yapabilirsiniz.

Ön kapak tam olarak kapanmamış olabilir.

Makine dengesiz yüklenmiştir.

Tahliye hortumu yerinden çıkmıştır.

Programlama sistemi arıza yapmıştır.

Makinenin filtre temizliği yapılmamıştır.

Makinenin çocuk kilidi açık kalmıştır.

Çamaşır Makinesi Su Alıyor Ama Kazan Dönmüyor, Neden Olabilir?

Çamaşır makinesi su alıyor fakat kazan dönmüyorsa makinede bir ana kart ya da programlama sorunu olabilir. Bu durumda makinenizin teknik servisini çağırarak sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.

Çamaşır makinesinin kazanının dönmemesi halinde makine yıkama yapamaz. Bu nedenle makinenin sağlıklı şekilde çalışması için kazanın dönüşünü tam olarak tamamlaması gerekir. Kazan döndükçe çamaşırlar su içinde yıkanır. Son aşamada ise kazan çok hızlı dönerek çamaşırların sıkılmasını sağlar. Kazanın dönme sorununda öncelikle kendi alacağınız tedbirler ile sorunun üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Kendi kendinize alacağınız tedbirler ile sorunun büyük oranda çözümü mümkün olacaktır.