Haberler Yaşam Haberleri Çamaşır Makinesi Neden Kokar? Çamaşır Makinesi Çalışırken Neden Koku Yapar ve Nasıl Geçer?
Giriş Tarihi: 16.8.2023 11:25 Son Güncelleme: 16.8.2023 11:25

Çamaşır Makinesi Neden Kokar? Çamaşır Makinesi Çalışırken Neden Koku Yapar ve Nasıl Geçer?

Çamaşır makinelerinde zaman içerisinde küf ve mantar oluşumu gözlemlenebilir. Küf ve mantar oluşumuna yol açan etkenler ise çamaşır makinesinden kötü kokuların yayılmasını beraberinde getirebilir. Bu durumun önlenmesi amacıyla makinenin kullanımı ve temizliğine yönelik olan bazı detaylar öğrenilmelidir. Çamaşır makinesi neden kokar, nasıl geçer gibi soruları yanıtlayan bu ayrıntılar sayesinde kötü koku oluşumunun önüne geçilebilir.

Çamaşır Makinesi Neden Kokar? Çamaşır Makinesi Çalışırken Neden Koku Yapar ve Nasıl Geçer?

Bir çamaşır makinesinde kötü koku oluşumuna yol açan belli başlı sebepler mevcuttur. Bu sebepler ise genelde küf ve mantar oluşumunu tetikleyerek çamaşır makinesinin kokmasına neden olur. Makinenin çalıştırıldığı ısının ayarlanması ve belirli parçaların düzenli olarak temizlenmesi kötü koku oluşumunun önüne geçebilir. Dolayısıyla çamaşır makinesi neden kokar, nasıl geçer diyenler için güvenilir uygulamalar sıralanmalıdır.

Çamaşır Makinesi Neden Kokar?

Çamaşır makinelerinde zaman içerisinde kötü koku oluşumu gözlemlenebilir. Bu durumun temel nedenleri arasında ise makinenin nemli ve sıcak bir ortamda kullanılması ile yumuşatıcı ve deterjan haznesinde küf ve bakteri oluşumuna rastlanması yer alır. Yüksek sıcaklıktaki nemli bir ortamda çalışan çamaşır makinesinde kötü koku oluşumu başladığı zaman doğal temizleyicilere başvurulması mümkündür. Böylelikle makinedeki su artığı gibi birikintilere bağlı olarak oluşan küf ve mantarlar giderilebilir.

Bir çamaşır makinesinin yumuşatıcı ve deterjan gözündeki birikintiler ise genelde bu beyaz eşyanın düşük ısılarda çalıştırılmasına bağlı olarak oluşur. Çünkü çamaşır makineleri için kullanılan deterjan ve yumuşatıcıların birçoğu yüksek ısılarda daha iyi çözülebilen kimyasallar arasındadır. Makinenin düşük ısıda çalıştırılması ise zaman içerisinde deterjan ve yumuşatıcı gözünde birikinti oluşmasına yol açabilir. Bu birikintilerin kalıntılara dönüşmesi ise küf ve bakteri oluşumunu beraberinde getirir. Dolayısıyla çamaşır makinelerinin deterjan haznelerinin belirli aralıklarla yerinden çıkarılıp temizlenmesi gerekir. Buna ek olarak çamaşır makinesinin kazan temizliği programında çalıştırılması da kötü koku ve bakteri oluşumunun önlenmesini sağlar.

Çamaşır Makinesi Çalışırken Neden Koku Yapar ve Nasıl Geçer?

Çamaşır makinelerinin deterjan haznelerinde biriken kalıntılar genelde kazan kısmında kötü koku oluşumuna yol açar. Ancak bir çamaşır makinesinin deterjan kalıntıları lastik kısmında da birikebilir. Bu durumda çamaşır makinesinin çalışırken de kötü koku yayması söz konusudur. Çamaşır makinesindeki birikintilerin kalıntılara dönüşerek küf ve bakteri oluşumuna yol açmaması için aşağıdaki uygulamalara başvurulabilir:

  • Makineyi düzenli olarak kazan temizliği programında çalıştırma işleminin aksatılmaması gerekir.
  • Çamaşır makinesinin deterjan haznesi ve filtresi belirli aralıklarla temizlenmelidir.
  • Makinede deterjan kalıntısı görüldüğü takdirde bir sonraki programın daha yüksek ısıda olmasına özen gösterilmelidir.
  • Eğer makinenin çalışırken kötü koku yaydığı gözlemlenirse kapakta ve kazanda yer alan lastiklerin durumu kontrol edilmelidir.

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Çamaşır Makinesi Neden Kokar? Çamaşır Makinesi Çalışırken Neden Koku Yapar ve Nasıl Geçer?
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