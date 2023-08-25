Haberler Yaşam Haberleri Çamaşır Makinesi Neden Sigorta Attırır? Çamaşır Makinesi Şartel Attırıyor, Neden Olabilir?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 09:19 Son Güncelleme: 25.8.2023 09:19

Çamaşır Makinesi Neden Sigorta Attırır? Çamaşır Makinesi Şartel Attırıyor, Neden Olabilir?

Çamaşır makineleri, her evde bulunan ve hayatı kolaylaştıran eşyalar arasındadır. Söz konusu beyaz eşyalar, çamaşırların sorunsuz şekilde yıkanmasını sağlar. Bazı arıza durumlarında çamaşır makineleri sigorta attırabilir. Bunun farklı nedenleri olabilir. Sorunun doğru analiz edilmesi neticesinde çözüm de kolay olacaktır. Çamaşır makinesi neden sigorta attırır, makine şartel attırıyor, neden olabilir sorularının cevabını bilmekte fayda var.

Çamaşır Makinesi Neden Sigorta Attırır? Çamaşır Makinesi Şartel Attırıyor, Neden Olabilir?

Çamaşır makineleri yaşam alanlarında işleri kolaylaştıran beyaz eşyalardan biridir. Makinenin bazı durumlarda şartelin atmasına neden olduğu da gözlemlenir. Bu durumun farklı sebepleri olabilir. Küçük teknik bilgiler ile kendiniz de bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bazı durumlarda ise teknik servis ihtiyacınız olabilir. Çamaşır makinesi neden sigorta attırır, makine şartel attırıyor, neden olabilir sorularının cevabı bu anlamda işinizi kolaylaştıracaktır.

Çamaşır Makinesi Neden Sigorta Attırır?

Çamaşır makineleri bazı durumlarda ilgili ya da ana şalterin atmasına neden olabilir. Temel anlamda sigorta atmasına neden olan 6 farklı sebep vardır. Direkt olarak bu sebepler üzerine yoğunlaşmakta fayda vardır. Söz konusu sebepleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Fiş ya da priz bozuktur.
  • Makinenin kazanı düşmüş olabilir.
  • Makinede motor arızası vardır.
  • Çamaşır makinesinin ana kartı yanmıştır.
  • Makinenin rezistansı bozuktur.
  • Makinenin kablosunda temassızlık veya kopukluk vardır.

Çamaşır Makinesi Şartel Attırıyor, Neden Olabilir?

Çamaşır makinesini prize taktığınızda direkt olarak şalter atıyorsa, çamaşır makinenizle ilgili bir sorun var demektir. Bu sorun elektrik hattı ile ilgili olabileceği gibi direkt olarak çamaşır makinesinden kaynaklı bir problem de olabilir. Yukarıda sayılan problemlerin bir kısmı çok basit şekilde çözülebilir. Bu nedenle sorunu doğru teşhis ederek doğru kanala yönlenmekte fayda vardır. Sorunu kendiniz çözemiyorsanız makinenizin yetkili servisine müracaat etmeniz uygun olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde parça değişimi ile sorun çözülecektir.

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Çamaşır Makinesi Neden Sigorta Attırır? Çamaşır Makinesi Şartel Attırıyor, Neden Olabilir?
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