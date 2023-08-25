Haberler Yaşam Haberleri Çamaşır Makinesi Neden Sıkmaz ve Sulu Bırakır? Çamaşır Makinesi Sıkma Yapmıyor Sebebi Nedir?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 09:01 Son Güncelleme: 25.8.2023 09:01

Çamaşır Makinesi Neden Sıkmaz ve Sulu Bırakır? Çamaşır Makinesi Sıkma Yapmıyor Sebebi Nedir?

Çamaşır makineleri, ev işlerini büyük oranda kolaylaştıran son derece gelişmiş cihazlardır. Söz konusu beyaz eşyaların kullanımında bir kısım sorunlar ve arızalar baş gösterebilir. Bu sorunlardan biri de sıkma problemidir. Sıkma sorunu pratik şekilde giderilebileceği gibi teknik destek ihtiyacı da doğabilir. Çamaşır makinesi neden sıkmaz ve sulu bırakır, sebebi nedir gibi soruların cevabını bilmekte fayda var.

Çamaşır Makinesi Neden Sıkmaz ve Sulu Bırakır? Çamaşır Makinesi Sıkma Yapmıyor Sebebi Nedir?

Çamaşır makineleri yıkama işleminden sonra sıkma yapar. Çamaşırlar sıkılmadan makineden çıkarsa ıslak bir görünüm ortaya çıkacaktır. Bu nedenle sıkma büyük kolaylık sağlar. Sağlıklı şekilde sıkma yapıldığında çamaşırlar çok daha kısa sürede kuruyacaktır. Çamaşır makinesinin sıkma yapmamasının farklı nedenleri olabilir. Çamaşır makinesi neden sıkmaz ve sulu bırakır, sebebi nedir gibi soruların cevabını araştırmak size yol gösterecektir.

Çamaşır Makinesi Neden Sıkmaz ve Sulu Bırakır?

Çamaşır makineleri her evde bulunan ve hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran önemli beyaz eşyalardan biridir. Söz konusu eşyaların en önemli özelliği sıkma yaparak çamaşırların sağlıklı şekilde yıkanmasını sağlamasıdır. Sıkma işlemi çamaşırların sudan arındırılarak kurumaya hazır hale gelmesini ifade eder. Fakat bazı durumlarda çamaşır makineleri sıkma görevini tam olarak yerine getiremeyebilir. Bunun birkaç nedeni olabilir. Öncelikle makinenin kullanıcıdan kaynaklı olarak sıkma işlevini yerine getirememe sorununu ele almak gerekir. Çamaşırlarınız her halükarda makinenin içinde eşit şekilde dağılmalıdır. Makinenin bir tarafına fazla yük binmesi, makinenin sağlıklı şekilde sıkma yapmasına engel olacaktır. Çamaşır makinesinin sıkma yapmamasının bir diğer nedeni de uygun deterjan kullanmamasından kaynaklıdır. Makinelerde mutlaka sonunda "matik" yazan, çamaşır makineleri için uygun olan deterjanların kullanılması gerekir. Aksi durumda makine içerisinde çok fazla köpürme olacak ve makine sıkma işlevini tam olarak yerine getiremeyecektir.

Çamaşır Makinesi Sıkma Yapmıyor Sebebi Nedir?

Çamaşır makinelerinin sıkma yapmamasının bir diğer nedeni de program arızasıdır. Çamaşır makinelerinin üzerinde farklı programlar vardır. Bu programa göre seçtiğiniz modülde yıkama yapılır ve çamaşırlarınız size yıkanmış şekilde teslim edilir. Makinenin programlama bölümünde arıza olması halinde makine ne zaman deterjanı alacağını, ne zaman sıkma işlemini geçeceğini bilemez. Bu durumda teknik destek almanız çok daha uygun olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde makinenin ana kartının değişmesi söz konusu olabilir.

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Çamaşır Makinesi Neden Sıkmaz ve Sulu Bırakır? Çamaşır Makinesi Sıkma Yapmıyor Sebebi Nedir?
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