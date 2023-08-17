Çamaşır Makinesi Neden Su Almaz? Çamaşır Makinesi Su Almıyor, Nasıl Çözülür?

Çamaşır makinesi su almama problemi farklı nedenlere dayanabildiği gibi çözümleri de yine nedenlerine bağlı olarak üretilir. Bu sorunu yaşayan kişiler çamaşır makinelerinde tamir ya da parça değişim işlemlerini yaptırmak zorunda kalabilir. Çamaşır makinesi su almıyor sorunu yaşanıyor ise bu çamaşırın normal seyrinde yıkanmayacağı anlamlarına gelir. Bundan dolayı çamaşır makinesi su almıyor, nasıl çözülür konularına hakim olmak gerekiyor.

Çamaşır Makinesi Neden Su Almaz?

Çamaşır makinesi bir evde en fazla kullanılan elektronik cihazlar arasında yer alır. Çok zaman hayatı kolaylaştırsa da zaman zaman kullanıcı için ciddi sorunlar da ortaya çıkarabilir. Bunlardan birisi de çamaşır makinesini su almamasıdır. Bu sorun birçok farklı nedene dayalı olarak ortaya çıkabilir.

Sorun çamaşır makinesinin emniyet ventilinde meydana gelen bir sorundan ya da buraya giden bir kablodan kaynaklanabilir. Bunun yanında ana kartın arızalanması ya da makine parçalarında bir elektrik kaçağının meydana gelmesi de sorunun ana nedenlerinden kaynaklanmaktadır.

Çamaşır Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapılmalıdır?

Çamaşır makinesi su almıyor ise yapılabilecek birtakım çözüm yolları bulunmaktadır. Ancak ciddi bir sorun olması halinde çamaşır makineleri için mutlaka teknik servis çağırılması gerekir. Çamaşır makinesinin su almaması durumunda şu çözüm yollarına bakılabilir:

İlk olarak musluğun kontrol edilmesi gerekiyor. Musluk kapalı ise açığa doğru çevrilerek tekrar makinenin çalıştırılması denenebilir.

Diğer muslukları açarak su kesintisi durumu kontrol edilmelidir. Su kesintisi meydana geldiğinde sular gelene kadar makineyi kapatmak en doğrusudur.

Makinenin su giriş hortumları kontrol edilmelidir. Eğer hortumlarda bükülme meydana gelmiş ise hortumu düzeltmeniz gerekiyor.

Valf filtresi kontrol edilerek oluşan tıkanıklık giderilebilir.

Makine kapağı tam olarak kapanmıyor olabilir. Bu da suyun alınmamasına neden olabilir.

Bu çözüm yolları ciddi bir arıza olmadığında uygulanabilir. Ancak daha ciddi arızalarda teknik servis hizmetlerine başvurmak gerekiyor.