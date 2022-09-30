Haberler Yaşam Haberleri Çamaşır Makinesi Pompa Tıkalı Uyarısı Nedir? Çamaşır Makinesi Pompa Tıkanıklığı Nasıl Giderilir ve Temizlenir?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:18 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:18

Çamaşır Makinesi Pompa Tıkalı Uyarısı Nedir? Çamaşır Makinesi Pompa Tıkanıklığı Nasıl Giderilir ve Temizlenir?

Çamaşır makinesi, hayatı kolaylaştıran araçların başında gelir. Ancak bazen kullanıcı ya da makine kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Pompa tıkalı uyarısı da bu sorunlardan biridir. Makine hangi marka olursa olsun kullanım sıklığına ve şekline de bağlı olarak kullanıcılar bu tarz hatalarla karşılaşabilmektedir. Çamaşır makinesi pompa tıkalı uyarısı nedir? Neden böyle bir hata ile karşılaşılır? Nasıl giderileceği gibi sorular merak konusudur. Çamaşır makinesi pompasının tıkanması ile ilgili merak edilen soruların yanıtı…

Çamaşır Makinesi Pompa Tıkalı Uyarısı Nedir? Çamaşır Makinesi Pompa Tıkanıklığı Nasıl Giderilir ve Temizlenir?

Dere kenarlarından leğenlere, merdanelisinden tam otomatiğine teknoloji geliştikçe birlikte gelişen, hayatı ciddi anlamda kolaylaştıran çamaşır makineleri gün geçtikçe çeşitlenip artmaktadır. Farklı özelliklere sahip olan makinelerin birbirlerine benzer hata uyarısı aldıkları görülmektedir. Çamaşır makinesi pompa tıkalı uyarısı da kullanımda dikkat edilmediğinde sık rastlanan hatalardan biridir. Bu hatayı almamak için belli aralıklarla makine iç temizliği yapmak büyük önem taşımaktadır. Çamaşır makinesi iç temizliği nasıl yapılır? Çamaşır makinesi pompa tıkanıklığı nasıl giderilir gibi soruların cevabını sizler için hazırladık…

Çamaşır Makinesi Pompa Tıkalı Uyarısı Nedir?

Pompa tıkalı uyarısı makine kaynaklı da olabileceği gibi çoğunlukla kullanıcı hatası olarak ortaya çıkmaktadır. Kontrol edilmeden atılan çamaşırlar arasında, bozuk paralar, tel, düğme, küçük boyutlu çamaşırlar, toka gibi cisimlerin olması ve su tahliye edilirken bu cisimlerin pompa filtresine kaçması durumunda tıkanma oluşabilmektedir. Bunun sonucunda pompa tıkalı uyarısı alınmaktadır.

Çamaşır Makinesi Pompa Tıkanıklığı Nasıl Giderilir Ve Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinesinin sol veya sağ alt kısmında pompa motoru filtre kapağı bulunur.

Bu kapağı açmadan önce, içinde su bulunabileceği için önlem olarak kapak eğer yere yakınsa altına birkaç kat havlu serilmelidir. Eğer yerden biraz yüksekteyse altına bir kap koyulmalıdır. Kapak açıldıktan sonra ikinci bir kapak görünecektir. O kapak da saat yönüne doğru açıldığında filtrede kalan cisimler varsa su yoluyla dökülebilir. Ulaşılabilecek mesafedeyse elinize bir eldiven takıp filtrenin içindeki cisimleri temizleyebilirsiniz. Filtre kapağı açıldıktan sonra herhangi bir cisim yoksa kullanıcının yapabileceği bir işlem söz konusu değildir. Makine servisini aramanız önerilir. Ancak böyle sorunlar yaşamamak adına, çamaşırları makineye atarken kontrol edilmesi makinenin ömrünü uzatacaktır.

Çamaşır Makinesi İç Temizliği Nasıl Yapılır?

Çamaşırlarınızın daha iyi temizlenmesi, lekelerden arınması ve makinenin ömrünü uzun tutmak için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Makine iç temizliği bu önemli noktalardan biridir. Ayda 1 kere yapacağınız tambur temizliği makinenizin daha iyi çalışmasını, çamaşırların temiz bir kazanda yıkanmasını, makinenin filtresinin temiz olmasını böylece pompa tıkanıklığı gibi sorunlar yaşamamanızı sağlar.

Makine iç temizliği için;

  • 3 yemek kaşığı tuz
  • 1 su bardağı sirke

Deterjan bölmesine aktarılmalıdır. Ardından 90 derecede en az 1,5 saat çalıştırmak yeterli olacaktır. Ayda 1 kez yapılan makine iç temizliği, filtrenin temiz kalmasını ve çamaşırların daha iyi yıkanmasını sağlar.

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Çamaşır Makinesi Pompa Tıkalı Uyarısı Nedir? Çamaşır Makinesi Pompa Tıkanıklığı Nasıl Giderilir ve Temizlenir?
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