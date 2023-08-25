Haberler Yaşam Haberleri Çamaşır Makinesi Sıkarken Neden Çok Ses Çıkarır? Çamaşır Makinesi Sıkmada Neden Çok Gürültü Yapar?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 09:05 Son Güncelleme: 25.8.2023 09:06

Çamaşır Makinesi Sıkarken Neden Çok Ses Çıkarır? Çamaşır Makinesi Sıkmada Neden Çok Gürültü Yapar?

Çamaşır makinelerinin çalıştığını hissettiğiniz en belirgin süreç sıkma anıdır. Makine bu dönemde en yüksek dönü ve doğal olarak sesle çalışır. Özellikle eski nesil makinelerde bu durum daha belirgindir. Makinenin sıkma esnasında neden bu kadar çok ses çıkardığının geçerli sebepleri vardır. Bu anlamda çamaşır makinesi sıkarken neden çok ses çıkarır, sıkmada neden çok gürültü yapar sorularının cevabını bilmekte fayda var.

Çamaşır Makinesi Sıkarken Neden Çok Ses Çıkarır? Çamaşır Makinesi Sıkmada Neden Çok Gürültü Yapar?

Çamaşır makinelerinin sıkma süreci en gürültülü ve hareketli dönemidir. Bu süreç yıkama işleminin sonuna doğru gerçekleşir. Sıkma işleminden sonra makine yıkamayı da tamamlamış olur. Makine, yıkama sürecinde birkaç kez sıkma yapabilir. Bu da çamaşırların daha temiz olması içindir. Sıkma, gürültülü bir işlem olsa da yıkamanın biteceğinin de habercisidir. Çamaşır makinesi sıkarken neden çok ses çıkarır, sıkmada neden çok gürültü yapar sorularına cevap bulunması uygun olacaktır.

Çamaşır Makinesi Sıkarken Neden Çok Ses Çıkarır?

Çamaşır makineleri, yıkama işlemi esnasında birkaç kez su alır ve birkaç kez de sıkma yapar. Sıkma işlemi, makine suyunu attıktan sonra gerçekleşir. İşlem esnasında çamaşırların üzerinde kalan suyun mümkün olduğu kadar çekilmesi hedeflenir. Bu sayede makinenizdeki çamaşırlar kurumaya elverişli şekilde makineden çıkar.

Çamaşır makinesinde sıkma yapılırken makineden normalden daha fazla ses çıkar. Bunun nedeni makinenin yüksek dönü ile çalışıyor olmasıdır. Çamaşır makinelerinin her birinin özellikleri arasında dakikadaki devir sayısı gösterilir. Devir sayısı, makine sıkma yaparken dakikada kaç devir yaptığını gösteren bir değerdir. Örneğin 1200 devir/dk olan bir çamaşır makinesi dakikada 1200 kez dönüyor demektir.

Çamaşır Makinesi Sıkmada Neden Çok Gürültü Yapar?

Makine sıkma modunda iken normalden daha fazla ses yapar. Bunun sebebi makinenin çok hızlı dönüyor olmasıdır. Makine ne kadar hızlı dönerse yıkama işleminden sonra çamaşırlarınız o kadar kuru çıkar. Makinenin ayaklarının dengeli olması ve amortisör sisteminin sağlam olması halinde bu sesi nispeten azaltabilirsiniz. Ayarsız makineler olması gerekenden daha fazla ses çıkaracaktır.

Günümüzde son teknoloji ile üretilen makinelerin eskilere nazaran daha az ses çıkardığını da söyleyebiliriz. Satın aldığınız makinenin gürültü seviyesini de dikkate alarak seçim yapmanız daha uygun olacaktır. Bu sayede doğru seçimi yapabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Savunma Sanayii Başkanı Görgün 'Siper' için tarih verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
SON DAKİKA! Putin Prigojin için ilk kez konuştu: Ciddi hataları vardı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe Twente'yi rahat geçti! Kanarya'dan ilk maç gol yağmuru...
Suriyeli taklidi ile algı yarattı: Kirli provokasyona muhaliflerden destek!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
Önce Prigojin’in ölüsünü bir görelim
ARKADAŞINA GÖNDER
Çamaşır Makinesi Sıkarken Neden Çok Ses Çıkarır? Çamaşır Makinesi Sıkmada Neden Çok Gürültü Yapar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA