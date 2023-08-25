Çamaşır Makinesi Sıkarken Neden Çok Ses Çıkarır? Çamaşır Makinesi Sıkmada Neden Çok Gürültü Yapar?

Çamaşır makinelerinin sıkma süreci en gürültülü ve hareketli dönemidir. Bu süreç yıkama işleminin sonuna doğru gerçekleşir. Sıkma işleminden sonra makine yıkamayı da tamamlamış olur. Makine, yıkama sürecinde birkaç kez sıkma yapabilir. Bu da çamaşırların daha temiz olması içindir. Sıkma, gürültülü bir işlem olsa da yıkamanın biteceğinin de habercisidir. Çamaşır makinesi sıkarken neden çok ses çıkarır, sıkmada neden çok gürültü yapar sorularına cevap bulunması uygun olacaktır.

Çamaşır Makinesi Sıkarken Neden Çok Ses Çıkarır?

Çamaşır makineleri, yıkama işlemi esnasında birkaç kez su alır ve birkaç kez de sıkma yapar. Sıkma işlemi, makine suyunu attıktan sonra gerçekleşir. İşlem esnasında çamaşırların üzerinde kalan suyun mümkün olduğu kadar çekilmesi hedeflenir. Bu sayede makinenizdeki çamaşırlar kurumaya elverişli şekilde makineden çıkar.

Çamaşır makinesinde sıkma yapılırken makineden normalden daha fazla ses çıkar. Bunun nedeni makinenin yüksek dönü ile çalışıyor olmasıdır. Çamaşır makinelerinin her birinin özellikleri arasında dakikadaki devir sayısı gösterilir. Devir sayısı, makine sıkma yaparken dakikada kaç devir yaptığını gösteren bir değerdir. Örneğin 1200 devir/dk olan bir çamaşır makinesi dakikada 1200 kez dönüyor demektir.

Çamaşır Makinesi Sıkmada Neden Çok Gürültü Yapar?

Makine sıkma modunda iken normalden daha fazla ses yapar. Bunun sebebi makinenin çok hızlı dönüyor olmasıdır. Makine ne kadar hızlı dönerse yıkama işleminden sonra çamaşırlarınız o kadar kuru çıkar. Makinenin ayaklarının dengeli olması ve amortisör sisteminin sağlam olması halinde bu sesi nispeten azaltabilirsiniz. Ayarsız makineler olması gerekenden daha fazla ses çıkaracaktır.

Günümüzde son teknoloji ile üretilen makinelerin eskilere nazaran daha az ses çıkardığını da söyleyebiliriz. Satın aldığınız makinenin gürültü seviyesini de dikkate alarak seçim yapmanız daha uygun olacaktır. Bu sayede doğru seçimi yapabilirsiniz.